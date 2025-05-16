Россиянам предрекли подорожание черешни

Россиян ждет частичное подорожание черешни и других ягод
© Служба новостей «URA.RU»
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Килограмм черешни в начале сезона может стоить 500-700 рублей
Килограмм черешни в начале сезона может стоить 500-700 рублей Фото:

Этим летом цены на черешню и другие ягоды могут сильно вырасти из-за заморозков, которые повредили урожай в южных регионах России. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«В конце апреля — начале мая морозы погубили цветы и завязи плодов, особенно у ранних сортов. Таким образом, летом 2025 года россиянам, скорее всего, придется покупать ягоды по повышенным ценам», — приводит «Прайм» слова Ильяшенко. 

По данным эксперта, больше всего пострадали Ставропольский и Краснодарский края, а также Ростовская область. Некоторые фермеры оценивают потери урожая более чем в 50%, а это значит, что ягод на рынке станет меньше.

Ситуацию частично исправит импорт из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Сербии и Ирана. Но этих поставок не хватит, чтобы полностью снизить цены.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин сообщил, что в мае стоимость клубники в российских магазинах снизится в два-три раза. Ученый объяснил это сезонным фактором. 

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Этим летом цены на черешню и другие ягоды могут сильно вырасти из-за заморозков, которые повредили урожай в южных регионах России. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. «В конце апреля — начале мая морозы погубили цветы и завязи плодов, особенно у ранних сортов. Таким образом, летом 2025 года россиянам, скорее всего, придется покупать ягоды по повышенным ценам», — приводит «Прайм» слова Ильяшенко.  По данным эксперта, больше всего пострадали Ставропольский и Краснодарский края, а также Ростовская область. Некоторые фермеры оценивают потери урожая более чем в 50%, а это значит, что ягод на рынке станет меньше. Ситуацию частично исправит импорт из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Сербии и Ирана. Но этих поставок не хватит, чтобы полностью снизить цены. Ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин сообщил, что в мае стоимость клубники в российских магазинах снизится в два-три раза. Ученый объяснил это сезонным фактором. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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