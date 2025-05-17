Свердловский ветеран ГРУ уехал в Донбасс на бронемобиле и стал мишенью для ВСУ. Видео

18 мая 2025 в 18:35 Размер текста - 17 +

Андрей Крылов получил тяжелое ранение на фронте Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне СВО бронемобиль свердловчанина Андрея Крылова, созданный им на базе УАЗ «Буханки», стал настоящей мишенью для украинских военных. Попав в заранее подготовленную ловушку, Крылов и его товарищи оказались под шквальным огнем. В ходе боевых действий ветеран спецназа ГРУ получил серьезную травму — перелом позвоночника. Несмотря на тяжелое ранение, Крылову и товарищам удалось выжить. О хитрости противника и мужестве российских бойцов уралец рассказал журналисту URA.RU. Статья по теме Ветеран спецназа ГРУ рискнет жизнью, чтобы спасать солдат на СВО Крылов впервые оказался на СВО в 2023-м. В том же году в окрестностях Сватово он получил первое тяжелое ранение — ноги. С учетом возраста (на тот момент ему был 61 год) Крылов был демобилизован и вернулся на Урал. После прохождения курса реабилитации он принял решение вновь отправиться на спецоперацию, но на этот раз подготовился основательнее: приобрел «Буханку» и самостоятельно оснастил ее броней. Уже в 2024-м Крылов вернулся на передовую, прибыв в Донбасс на своем бронемобиле. «Машина попала в тщательно подготовленную засаду, когда я и мои товарищи выполняли боевую задачу. Противник использовал тактику ложных позиций и внезапного огня, что сделало ситуацию особенно опасной для экипажа. Я получил перелом позвоночника, — рассказал боец. Крылова эвакуировали в тыл, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас он проходит лечение в госпитале и восстанавливается после тяжелого ранения. Медики оценивают его состояние как стабильное, но процесс реабилитации может занять продолжительное время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне СВО бронемобиль свердловчанина Андрея Крылова, созданный им на базе УАЗ «Буханки», стал настоящей мишенью для украинских военных. Попав в заранее подготовленную ловушку, Крылов и его товарищи оказались под шквальным огнем. В ходе боевых действий ветеран спецназа ГРУ получил серьезную травму — перелом позвоночника. Несмотря на тяжелое ранение, Крылову и товарищам удалось выжить. О хитрости противника и мужестве российских бойцов уралец рассказал журналисту URA.RU. Крылов впервые оказался на СВО в 2023-м. В том же году в окрестностях Сватово он получил первое тяжелое ранение — ноги. С учетом возраста (на тот момент ему был 61 год) Крылов был демобилизован и вернулся на Урал. После прохождения курса реабилитации он принял решение вновь отправиться на спецоперацию, но на этот раз подготовился основательнее: приобрел «Буханку» и самостоятельно оснастил ее броней. Уже в 2024-м Крылов вернулся на передовую, прибыв в Донбасс на своем бронемобиле. «Машина попала в тщательно подготовленную засаду, когда я и мои товарищи выполняли боевую задачу. Противник использовал тактику ложных позиций и внезапного огня, что сделало ситуацию особенно опасной для экипажа. Я получил перелом позвоночника, — рассказал боец. Крылова эвакуировали в тыл, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас он проходит лечение в госпитале и восстанавливается после тяжелого ранения. Медики оценивают его состояние как стабильное, но процесс реабилитации может занять продолжительное время.