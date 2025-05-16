В Кремле назвали главное препятствие скорой встречи Путина и Трампа

Главным препятствием для скорой встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа является необходимость тщательной подготовки такого саммита на экспертном и дипломатическом уровнях. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Встреча на высшем уровне всегда должна быть подготовлена. Она должна быть результативной. Всегда встрече на высшем уровне предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная подготовка. Тем более, если мы говорим о встрече президентов России и США», — заявил представитель Кремля журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По его словам, подобная встреча, безусловно, необходима. Он считает важной беседу Путина и Трампа как с точки зрения двусторонних отношений, так и для обсуждения серьезных международных вопросов, в том числе кризиса вокруг Украины.
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