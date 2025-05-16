В филиале Пушкинского музея в Екатеринбурге неожиданно сменился директор

Заведующим филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге стала Елена Бикитеева. Она пришла на замену Анне Акимовой, которая возглавляла учреждение с августа 2023 года. О перестановке стало известно во время презентации новой площадки музея, передает корреспондент URA.RU.
«Главная интрига сегодняшнего вечера. С радостью представляю вам нового заведующего уральским филиалом Пушкинского музея Елену Бикитееву», — презентовали представители учреждения нового руководителя.
Бикитеева пояснила, что Акимова покинула пост, потому что у нее «немного изменились личные планы, но остается другом институции». «Она сделала очень большой вклад в переезд, мы долго и упорно над этим работали. Анна остается в Екатеринбурге, она сейчас себя называет продюсером культурных проектов, продолжает работать в культурных проектах Екатеринбурга и области, участвовать в команде „ЗА АРТ“», — пояснила заведующий филиалом.
Перестановки в музее начались в 2023 году. Заведующая филиалом Пушкинского музея Кристина Горланова покинула свой пост со скандалом: подчиненные заявили, что директора уволили без объяснения причин по инициативе Пушкинского музея в Москве, по другой версии — в музее были замечены либеральные настроения. Тогда на место Горлановой поставили Анну Акимову.
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