В филиале Пушкинского музея в Екатеринбурге неожиданно сменился директор

Филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге возглавила Елена Бикитеева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Бикитеева стала новой заведующей музея
Елена Бикитеева стала новой заведующей музея Фото:

Заведующим филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге стала Елена Бикитеева. Она пришла на замену Анне Акимовой, которая возглавляла учреждение с августа 2023 года. О перестановке стало известно во время презентации новой площадки музея, передает корреспондент URA.RU.

«Главная интрига сегодняшнего вечера. С радостью представляю вам нового заведующего уральским филиалом Пушкинского музея Елену Бикитееву», — презентовали представители учреждения нового руководителя.

Бикитеева пояснила, что Акимова покинула пост, потому что у нее «немного изменились личные планы, но остается другом институции». «Она сделала очень большой вклад в переезд, мы долго и упорно над этим работали. Анна остается в Екатеринбурге, она сейчас себя называет продюсером культурных проектов, продолжает работать в культурных проектах Екатеринбурга и области, участвовать в команде „ЗА АРТ“», — пояснила заведующий филиалом.

Перестановки в музее начались в 2023 году. Заведующая филиалом Пушкинского музея Кристина Горланова покинула свой пост со скандалом: подчиненные заявили, что директора уволили без объяснения причин по инициативе Пушкинского музея в Москве, по другой версии — в музее были замечены либеральные настроения. Тогда на место Горлановой поставили Анну Акимову.

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Заведующим филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге стала Елена Бикитеева. Она пришла на замену Анне Акимовой, которая возглавляла учреждение с августа 2023 года. О перестановке стало известно во время презентации новой площадки музея, передает корреспондент URA.RU. «Главная интрига сегодняшнего вечера. С радостью представляю вам нового заведующего уральским филиалом Пушкинского музея Елену Бикитееву», — презентовали представители учреждения нового руководителя. Бикитеева пояснила, что Акимова покинула пост, потому что у нее «немного изменились личные планы, но остается другом институции». «Она сделала очень большой вклад в переезд, мы долго и упорно над этим работали. Анна остается в Екатеринбурге, она сейчас себя называет продюсером культурных проектов, продолжает работать в культурных проектах Екатеринбурга и области, участвовать в команде „ЗА АРТ“», — пояснила заведующий филиалом. Перестановки в музее начались в 2023 году. Заведующая филиалом Пушкинского музея Кристина Горланова покинула свой пост со скандалом: подчиненные заявили, что директора уволили без объяснения причин по инициативе Пушкинского музея в Москве, по другой версии — в музее были замечены либеральные настроения. Тогда на место Горлановой поставили Анну Акимову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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