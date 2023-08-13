В филиале Пушкинского музея в Екатеринбурге сменилась власть. Фото

Директором филалила Пушкинского музея в Екатеринбурге стала Анна Акимова

14 августа 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Филиал Пушкинского музея пользуется популярностью у культурной тусовки: здесь проходят мастер-классы, фестивали и многое другое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После громкого ухода Кристины Горлановой с должности директора Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина в Екатеринбурге новой заведующей назначена Анна Акимова. Она приступит к своим обязанностям с 14 августа. «С 14 августа новым руководителем Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина (бывший ГЦСИ) станет Анна Акимова», — сообщает 66.RU со ссылкой на Пушкинский музей. Девушка знакома публике как продюсер программы арт-резиденций и куратор маршрутов Уральской индустриальной биеннале современного искусства, куратор платформы «Лаборатория индустриальности» и проекта «Ночь заводов». Корреспондент URA.RU направил запрос в Пушкинский музей с просьбой уточнить информацию о назначении. Как только будет предоставлен ответ, информагентство его опубликует. Ранее стало известно, что заведующая Уральским филиалом Пушкинского музея Кристина Горланова покидает свой пост вместе с командой. Подчиненные заявили, что решили массово уволиться, потому что оказались несогласны с кадровой политикой музея, который находится в Москве. По их словам, Горланову уволили без объяснения причин, по другой версии — в музее были замечены либеральные настроения, которые поддерживало руководство. Анна Акимова активно участвовала в культурной жизни города Фото: сайт Уральской индустриальной биеннале современного искусства (https://uralbiennial.ru/we/team/person26-anna-akimova)

После громкого ухода Кристины Горлановой с должности директора Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина в Екатеринбурге новой заведующей назначена Анна Акимова. Она приступит к своим обязанностям с 14 августа. «С 14 августа новым руководителем Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина (бывший ГЦСИ) станет Анна Акимова», — сообщает 66.RU со ссылкой на Пушкинский музей. Девушка знакома публике как продюсер программы арт-резиденций и куратор маршрутов Уральской индустриальной биеннале современного искусства, куратор платформы «Лаборатория индустриальности» и проекта «Ночь заводов». Корреспондент URA.RU направил запрос в Пушкинский музей с просьбой уточнить информацию о назначении. Как только будет предоставлен ответ, информагентство его опубликует. Ранее стало известно, что заведующая Уральским филиалом Пушкинского музея Кристина Горланова покидает свой пост вместе с командой. Подчиненные заявили, что решили массово уволиться, потому что оказались несогласны с кадровой политикой музея, который находится в Москве. По их словам, Горланову уволили без объяснения причин, по другой версии — в музее были замечены либеральные настроения, которые поддерживало руководство.