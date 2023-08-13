13 августа 2023

В филиале Пушкинского музея в Екатеринбурге сменилась власть. Фото

Директором филалила Пушкинского музея в Екатеринбурге стала Анна Акимова
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация четвертого сезона паблик-арт программы ЧО. Екатеринбург, гцси, государственный центр современного искусства, улица добролюбова19а
Филиал Пушкинского музея пользуется популярностью у культурной тусовки: здесь проходят мастер-классы, фестивали и многое другое Фото:

После громкого ухода Кристины Горлановой с должности директора Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина в Екатеринбурге новой заведующей назначена Анна Акимова. Она приступит к своим обязанностям с 14 августа.

«С 14 августа новым руководителем Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина (бывший ГЦСИ) станет Анна Акимова», — сообщает 66.RU со ссылкой на Пушкинский музей. Девушка знакома публике как продюсер программы арт-резиденций и куратор маршрутов Уральской индустриальной биеннале современного искусства, куратор платформы «Лаборатория индустриальности» и проекта «Ночь заводов».

Корреспондент URA.RU направил запрос в Пушкинский музей с просьбой уточнить информацию о назначении. Как только будет предоставлен ответ, информагентство его опубликует.

Ранее стало известно, что заведующая Уральским филиалом Пушкинского музея Кристина Горланова покидает свой пост вместе с командой. Подчиненные заявили, что решили массово уволиться, потому что оказались несогласны с кадровой политикой музея, который находится в Москве. По их словам, Горланову уволили без объяснения причин, по другой версии — в музее были замечены либеральные настроения, которые поддерживало руководство.

Анна Акимова активно участвовала в культурной жизни города
Анна Акимова активно участвовала в культурной жизни города
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После громкого ухода Кристины Горлановой с должности директора Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина в Екатеринбурге новой заведующей назначена Анна Акимова. Она приступит к своим обязанностям с 14 августа. «С 14 августа новым руководителем Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина (бывший ГЦСИ) станет Анна Акимова», — сообщает 66.RU со ссылкой на Пушкинский музей. Девушка знакома публике как продюсер программы арт-резиденций и куратор маршрутов Уральской индустриальной биеннале современного искусства, куратор платформы «Лаборатория индустриальности» и проекта «Ночь заводов». Корреспондент URA.RU направил запрос в Пушкинский музей с просьбой уточнить информацию о назначении. Как только будет предоставлен ответ, информагентство его опубликует. Ранее стало известно, что заведующая Уральским филиалом Пушкинского музея Кристина Горланова покидает свой пост вместе с командой. Подчиненные заявили, что решили массово уволиться, потому что оказались несогласны с кадровой политикой музея, который находится в Москве. По их словам, Горланову уволили без объяснения причин, по другой версии — в музее были замечены либеральные настроения, которые поддерживало руководство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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