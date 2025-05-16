Украинская делегация первой села за стол переговоров в Стамбуле

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Переговоры России и Украины в Стамбуле длятся уже больше часа
Переговоры России и Украины в Стамбуле длятся уже больше часа Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Украинская делегация сегодня первой заняла свои места за столом переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом встречи. Переговоры стартовали 16 мая, после неоднократных инициатив Москвы о возобновлении диалога.

«Украинская делегация первой заняла свои места за столом переговоров с Россией в Стамбуле», — сообщил источник РИА Новости. Вслед за этим к столу присоединились члены российской делегации.

Сегодня в Стамбуле начались первые за три года российско-украинские переговоры, которые состоялись по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он предложил возобновить диалог, приостановленный в 2022 году из-за киевской стороны. Это не первый раз, когда Москва предложила начать переговоры. Россия всегда настаивала на решении конфликта дипломатическим путем. Но всякий раз Украина избегала и срывала переговорный процесс. Так было и в 2022 году на встрече в Стамбуле. 

Сегодня перед началом встречи турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан выступил с приветственным словом. Он заявил, что диалог открывает окно возможностей для урегулирования конфликта. Переговоры уже длятся больше часа. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Украинская делегация сегодня первой заняла свои места за столом переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом встречи. Переговоры стартовали 16 мая, после неоднократных инициатив Москвы о возобновлении диалога. «Украинская делегация первой заняла свои места за столом переговоров с Россией в Стамбуле», — сообщил источник РИА Новости. Вслед за этим к столу присоединились члены российской делегации. Сегодня в Стамбуле начались первые за три года российско-украинские переговоры, которые состоялись по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он предложил возобновить диалог, приостановленный в 2022 году из-за киевской стороны. Это не первый раз, когда Москва предложила начать переговоры. Россия всегда настаивала на решении конфликта дипломатическим путем. Но всякий раз Украина избегала и срывала переговорный процесс. Так было и в 2022 году на встрече в Стамбуле.  Сегодня перед началом встречи турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан выступил с приветственным словом. Он заявил, что диалог открывает окно возможностей для урегулирования конфликта. Переговоры уже длятся больше часа. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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