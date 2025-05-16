Что известно о новом директоре филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге

Замдиректора филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге возглавила учреждение
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Елена Бикитеева окончила факультет журналистики
Елена Бикитеева окончила факультет журналистики Фото:

Заместитель заведующего филиалом Пушкинского музея в Екатеринбурге Елена Бикитеева возглавила музей вместо бывшего директора Анны Акимовой. Долгое время новая руководительница была куратором, менеджером, продюсером и фандрайзером проектов в сфере современного искусства. Что еще известно о новом директоре — в материале URA.RU.

Елена Бикитеева закончила факультет журналистики Уральского федерального университета, много писала о культуре, работала в издательском деле. «Водоворот событий меня все-таки занес в культуру. Я поступила на магистерскую программу „Современный музей и творческие индустрии“, закончила ее», — рассказала URA.RU Бикитеева.

В большую культуру Екатеринбурга новый директор пришла из команды Уральского индустриального биеннале, где она занималась фандрайзингом, вела проекты с коммерческими, бартерными и грантовыми партнерами. Тогда же Анна Акимова, которая также работала в рамках биеннале, позвала Бикитееву в команду проекта «ЗА АРТ», а позже пригласила стать заместителем заведующего уральским филиалом Пушкинского музея. Сфера интересов Елены Бикитеевой — культурный фандрайзинг во всех его проявлениях, исследование влияния социокультурных проектов на развитие территорий, практики культурной ревалоризации нематериального наследия.

Перестановки в руководстве екатеринбургского филиала Пушкинского музея начались в 2023 году, когда после скандального ухода Кристины Горлановой директором стала Анна Акимова. Однако она покинула пост в 2025 году из-за «личных планов». Теперь руководителем филиала назначена Елена Бикитеева. 

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Заместитель заведующего филиалом Пушкинского музея в Екатеринбурге Елена Бикитеева возглавила музей вместо бывшего директора Анны Акимовой. Долгое время новая руководительница была куратором, менеджером, продюсером и фандрайзером проектов в сфере современного искусства. Что еще известно о новом директоре — в материале URA.RU. Елена Бикитеева закончила факультет журналистики Уральского федерального университета, много писала о культуре, работала в издательском деле. « Водоворот событий меня все-таки занес в культуру. Я поступила на магистерскую программу „Современный музей и творческие индустрии“, закончила ее» , — рассказала URA.RU Бикитеева. В большую культуру Екатеринбурга новый директор пришла из команды Уральского индустриального биеннале, где она занималась фандрайзингом, вела проекты с коммерческими, бартерными и грантовыми партнерами. Тогда же Анна Акимова, которая также работала в рамках биеннале, позвала Бикитееву в команду проекта «ЗА АРТ», а позже пригласила стать заместителем заведующего уральским филиалом Пушкинского музея. Сфера интересов Елены Бикитеевой — культурный фандрайзинг во всех его проявлениях, исследование влияния социокультурных проектов на развитие территорий, практики культурной ревалоризации нематериального наследия. Перестановки в руководстве екатеринбургского филиала Пушкинского музея начались в 2023 году, когда после скандального ухода Кристины Горлановой директором стала Анна Акимова. Однако она покинула пост в 2025 году из-за « личных планов» . Теперь руководителем филиала назначена Елена Бикитеева. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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