Что известно о новом директоре филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге

Заместитель заведующего филиалом Пушкинского музея в Екатеринбурге Елена Бикитеева возглавила музей вместо бывшего директора Анны Акимовой. Долгое время новая руководительница была куратором, менеджером, продюсером и фандрайзером проектов в сфере современного искусства. Что еще известно о новом директоре — в материале URA.RU.
Елена Бикитеева закончила факультет журналистики Уральского федерального университета, много писала о культуре, работала в издательском деле. «Водоворот событий меня все-таки занес в культуру. Я поступила на магистерскую программу „Современный музей и творческие индустрии“, закончила ее», — рассказала URA.RU Бикитеева.
В большую культуру Екатеринбурга новый директор пришла из команды Уральского индустриального биеннале, где она занималась фандрайзингом, вела проекты с коммерческими, бартерными и грантовыми партнерами. Тогда же Анна Акимова, которая также работала в рамках биеннале, позвала Бикитееву в команду проекта «ЗА АРТ», а позже пригласила стать заместителем заведующего уральским филиалом Пушкинского музея. Сфера интересов Елены Бикитеевой — культурный фандрайзинг во всех его проявлениях, исследование влияния социокультурных проектов на развитие территорий, практики культурной ревалоризации нематериального наследия.
Перестановки в руководстве екатеринбургского филиала Пушкинского музея начались в 2023 году, когда после скандального ухода Кристины Горлановой директором стала Анна Акимова. Однако она покинула пост в 2025 году из-за «личных планов». Теперь руководителем филиала назначена Елена Бикитеева.
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