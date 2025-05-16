Полиция разыскала мигрантов, обсуждавших создание национальной республики в ХМАО

Полиция установила мигрантов, которые писали провокационные комментарии в соцсетях и высказывали желание «создать свою национальную республику» на территории Югры. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Полицией установлены места нахождения и личности участников опубликованного диалога. В настоящее время решается вопрос об их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством», — сообщил агентству источник из силовых структур.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе полиции. На момент публикации ответ не поступил.
Журналист URA.RU связался с одним из авторов комментария. Он заявил, что это высказывание было лишь шуткой, а сам он — законопослушный гражданин России.
«Идея — была шуткой. Уважаю, люблю Россию. Сам я законопослушный гражданин РФ с высшим образованием. Я никого ни к чему не призываю, надеюсь, вы меня правильно поняли», — рассказал владелец аккаунта Isfara_City в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Автор комментария также сказал, что после резонанса хотел найти и удалить свое высказывание, он оставил его под перепиской с незнакомым человеком. Как рассказал агентству источник из силовых структур, владелец второго аккаунта, который якобы занимается продажей автомобилей из Грузии и США, живет за пределами региона.
Ранее URA.RU писало, что силовики ищут владельцев аккаунтов, обсуждавших в соцсети идею создания национальной республики в ХМАО. Их высказывания раскритиковали руководители таджикской и киргизской диаспоры в регионе.
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