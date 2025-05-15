Силовики ищут владельцев аккаунтов, обсуждавших в соцсети идею создания национальной республики в ХМАО

Силовики ищут авторов комментариев, желавших создать «свою республику» в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики устанавливают владельцев аккаунтов, писавших провокаионные комментарий
Силовики устанавливают владельцев аккаунтов, писавших провокаионные комментарий Фото:

Силовики устанавливают владельцев аккаунтов в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской запрещенной на территории страны), которые во время переписки обсуждали идею о создании «национальной республики» в Югре. Об этом URA.RU рассказал источник из правоохранительных органов.

«Силовики выясняют, кому принадлежат аккаунты. Устанавливают их принадлежность», — рассказал URA.RU инсайдер. Один из аккаунтов посвящен городу Исфара, который расположен в Таджикистане. Второй закрыт, но в описании профиля указано, что его владелец занимается торговлей автомобилями из Грузии и Америки.

В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил

Руководитель окружного национально-культурного центра «Киргизия — Север» Кубанычбек Айдаров в разговоре с URA.RU назвал выложенную переписку провокацией. «Это чистейший бред. Не знаю, откуда это все вышло, но я думаю это [сделано] ради провокации. Я думаю, за этим стоят некие силы, которые хотят дестабилизации на территории Югры. Наши диаспоры о таком даже не думают, что молодежь, что старшее поколения. Я когда это услышал — был в шоке. Это спланированная провокация», — поделился своими мыслями Айдаров.

Ранее свое мнение по поводу провокационных комментариев высказал глава таджикской диаспоры Файзуло Аминов. Он резко осудил авторов этих высказываний и назвал их «диванными писаками».

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Силовики устанавливают владельцев аккаунтов в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской запрещенной на территории страны), которые во время переписки обсуждали идею о создании «национальной республики» в Югре. Об этом URA.RU рассказал источник из правоохранительных органов. «Силовики выясняют, кому принадлежат аккаунты. Устанавливают их принадлежность», — рассказал URA.RU инсайдер. Один из аккаунтов посвящен городу Исфара, который расположен в Таджикистане. Второй закрыт, но в описании профиля указано, что его владелец занимается торговлей автомобилями из Грузии и Америки. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил Руководитель окружного национально-культурного центра «Киргизия — Север» Кубанычбек Айдаров в разговоре с URA.RU назвал выложенную переписку провокацией. «Это чистейший бред. Не знаю, откуда это все вышло, но я думаю это [сделано] ради провокации. Я думаю, за этим стоят некие силы, которые хотят дестабилизации на территории Югры. Наши диаспоры о таком даже не думают, что молодежь, что старшее поколения. Я когда это услышал — был в шоке. Это спланированная провокация», — поделился своими мыслями Айдаров. Ранее свое мнение по поводу провокационных комментариев высказал глава таджикской диаспоры Файзуло Аминов. Он резко осудил авторов этих высказываний и назвал их «диванными писаками».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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