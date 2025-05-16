Медведев предложил челябинскому экс-замгубернатора возглавить ЕР в НАО

Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев предложил руководителю Ненецкого автономного округа (НАО), бывшей вице-губернатору Челябинской области Ирине Гехт возглавить окружную организацию партии власти. Об этом сообщил сам Медведев.
«Вы успели поработать на руководящих должностях, многими вопросами занимались и в Челябинской области, и в Запорожской области, и в Совете Федерации, что означает, что вы — человек опытный. Знаете, как устроена жизнь в нашей стране. В качестве и.о. губернатора НАО вам предлагается заняться и партийной работой», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Гехт работала в структурах правительства Челябинской области с апреля 2010 года, начав с должности первого замминистра социальных отношений региона. В 2012 году была назначена вице-губернатором по соцвопросам. С сентября 2014 года по июль 2019 года Гехт представляла исполнительную власть Челябинской области в Совете Федерации. Затем приняла предложение нового челябинского губернатора Алексей Текслера и заняла должность первого вице-губернатор региона, курируя социальные вопросы. Она ушла в отставку 7 мая 2024 года, став председателем правительства Запорожской области. Оттуда уволилась в конце января 2025 года, получив новое повышение — до врио главы Ненецкого автономного округа. В Нарьян-Маре 21 марта ее представили правительству и депутатам окружного собрания.
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