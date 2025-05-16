16 мая 2025

Политолог Мартынов рассказал о главном итоге переговоров России и Украины в Стамбуле

Политолог Мартынов: главным итогом беседы в Турции стали планы ее продолжить
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Стамбуле положили начало еще ряду встреч
Переговоры в Стамбуле положили начало еще ряду встреч Фото:

Главный итог беседы между российской и украинской стороной в Турции — планы по дальнейшим переговорам. Об этом эксклюзивно URA.RU заявил политолог, международный эксперт Алексей Мартынов.

«Главное — это то, что стороны договорились о новой встрече. То есть переговоры будут продолжены. Все остальное — это домыслы разнообразных диванных экспертов, telegram-каналов и откровенные вбросы», — сказал корреспонденту URA.RU Алексей Мартынов, политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств.

Глава российской делегации Владимир Мединский ранее заявлял, что Россия удовлетворена итогами переговоров в Стамбуле. Стороны достигли ряда предварительных договоренностей, которые могут стать основой для дальнейшего мирного урегулирования. 

За переговорами между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле, следил весь мир. Многие наблюдатели считают, что сам факт переговоров можно считать значительным шагом на пути к миру, а также дипломатическим успехом президента России Владимира Путина.

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Главный итог беседы между российской и украинской стороной в Турции — планы по дальнейшим переговорам. Об этом эксклюзивно URA.RU заявил политолог, международный эксперт Алексей Мартынов. «Главное — это то, что стороны договорились о новой встрече. То есть переговоры будут продолжены. Все остальное — это домыслы разнообразных диванных экспертов, telegram-каналов и откровенные вбросы», — сказал корреспонденту URA.RU Алексей Мартынов, политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее заявлял, что Россия удовлетворена итогами переговоров в Стамбуле. Стороны достигли ряда предварительных договоренностей, которые могут стать основой для дальнейшего мирного урегулирования.  За переговорами между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле, следил весь мир. Многие наблюдатели считают, что сам факт переговоров можно считать значительным шагом на пути к миру, а также дипломатическим успехом президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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