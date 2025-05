Победа Путина, осторожность Трампа, ошибка Зеленского: итоги переговоров в Турции по мнению международных СМИ

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

16 мая 2025 в 23:24 Размер текста - 17 +

Делегации встретились в Стамбуле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Внимание мировых медиа приковано к результатам ключевых переговоров между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле. Мнения журналистов относительно прогресса среди участников встречи разделились, однако большинство наблюдателей соглашается, что сам факт переговоров можно считать дипломатическим успехом президента России Владимира Путина и важным шагом на пути к миру. Подробности реакции международных СМИ на встречу делегаций в Турции — в материале URA.RU. Переговоры сами по себе стали победой Путина Британское издание The Guardian полагает, что состоявшиеся переговоры представляют собой символическую победу для Владимира Путина. Подобную точку зрения высказывала и американская газета The New York Times, подчеркивая, что, несмотря на отсутствие значимых практических итогов, сам факт проведения встречи можно расценивать как успех российского президента. NYT также напоминает, что в Киеве отреагируют негативно на высказывания администрации США о том, что урегулирование конфликта возможно исключительно посредством личных переговоров между лидерами США и России. Обмен военнопленными — ключевой итог переговоров Британское издание The Sun отмечает, что между Россией и Украиной все же удалось достигнуть определенных договоренностей. Как подчеркивает издание, положительным результатом мирных переговоров стало согласие сторон провести обмен военнопленными. Газета The Guardian уточняет, что в случае реализации этот обмен станет крупнейшим за последние три года. В свою очередь, норвежская газета Aftenposten обращает внимание на то, что обмен пленными является инструментом военной дипломатии, направленным на укрепление доверия между противоборствующими сторонами. Таким образом обмен становится важнейшей договоренностью. Зеленского обвели вокруг пальца Американское издание The New York Times сообщает, что после нескольких дней неопределенности и демонстративных действий в Стамбуле все же состоялись переговоры, а период «театральных маневров» накануне переговоров оказался невыгодным для Владимира Зеленского. Он ограничился визитом в Анкару и принял решение не ехать в Стамбул. Британская газета The Guardian отмечает, что в последние недели Зеленский пытался укрепить свой имидж в глазах президента США Дональда Трампа. Однако, как подчеркивает издание, недавние критические заявления Трампа продемонстрировали неудачу усилий Зеленского повлиять на позицию американского лидера. Пессимизм относительно переговоров также имел место Издание Financial Times отмечает, что Украина и Россия ведут переговоры впервые за последние три года, однако подчеркивает: перспективы достижения прогресса невысоки, поскольку позиции Киева и Москвы по ключевым вопросам урегулирования конфликта существенно расходятся. Схожий вывод приводит японский телеканал NHK, акцентируя внимание на сложности переговорного процесса ввиду значительной разницы во взглядах сторон. В свою очередь, американский ресурс Axios по итогам переговоров сообщает, что по вопросу прекращения огня между Россией и Украиной сохраняются разногласия. Газета Washington Post также указывает, что договоренность, достигнутая исключительно по теме обмена военнопленными, свидетельствует о том, что стороны далеки от завершения противостояния. Американский журнал Newsweek обращает внимание на то, что первые отклики после переговоров между Россией и Украиной говорят об отсутствии значимого прогресса либо о его минимальном характере. Теперь внимание приковано к реакции Трампа Газета The Telegraph из Великобритании отмечает, что наиболее очевидный вопрос по итогам переговоров, которому уделяется недостаточно внимания, заключается в реакции президента США Дональда Трампа — поддержит ли он Москву или Киев. По информации издания, европейские лидеры стремились создать впечатление, что американский президент разделяет их позицию, однако предпочли не давать комментариев по поводу дальнейших событий. Датское издание Berlingske полагает, что Трамп занимает выжидательную позицию, поскольку все еще рассчитывает на личную встречу с президентом Путиным. В свою очередь, газета The Washington Post указывает, что отсутствие Трампа на переговорах в Турции, несмотря на его публичное желание встретиться с российским лидером, якобы снизило эффективность стамбульских дискуссий.