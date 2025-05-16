16 мая 2025

Политолог Блохин указал на транзитный характер переговоров России и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Многие эксперты сходятся в том, что переговорный процесс не будет быстрым
Многие эксперты сходятся в том, что переговорный процесс не будет быстрым Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры

Переговорный процесс между Украиной и Россией носит транзитный характер. К такому выводу в беседе с URA.RU пришел ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Характер этих переговоров транзитный, то есть стороны договорились обдумать возможную встречу между лидерами. Не решение украинского конфликта, а свое видение остановки огня. Мы знаем, что видение у всех сторон радикально расходится. Поэтому и переговоры носят характер такой переходный, транзитный», — заявил Константин Блохин в интервью корреспонденту URA.RU.

По его мнению, участники процесса не ставили перед собой задачу реализовать «прорывные планы» в силу того, что до старта диалога ситуация на политической арене была непростая. «Украина себя вела в откровенно нагловато-хамоватом стиле. Поэтому изначально никаких прорывов, я думаю, и не планировалось», — подчеркнул собеседник информационного агентства.

Ранее политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эксклюзивном диалоге с URA.RU отметил, что основной итог беседы между российской и украинской стороной в Турции — планы по дальнейшим переговорам. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что очередная встреча Москвы и Киева может быть посвящена прекращению огня, передает RT

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Переговорный процесс между Украиной и Россией носит транзитный характер. К такому выводу в беседе с URA.RU пришел ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. «Характер этих переговоров транзитный, то есть стороны договорились обдумать возможную встречу между лидерами. Не решение украинского конфликта, а свое видение остановки огня. Мы знаем, что видение у всех сторон радикально расходится. Поэтому и переговоры носят характер такой переходный, транзитный», — заявил Константин Блохин в интервью корреспонденту URA.RU. По его мнению, участники процесса не ставили перед собой задачу реализовать «прорывные планы» в силу того, что до старта диалога ситуация на политической арене была непростая. «Украина себя вела в откровенно нагловато-хамоватом стиле. Поэтому изначально никаких прорывов, я думаю, и не планировалось», — подчеркнул собеседник информационного агентства. Ранее политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эксклюзивном диалоге с URA.RU отметил, что основной итог беседы между российской и украинской стороной в Турции — планы по дальнейшим переговорам. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что очередная встреча Москвы и Киева может быть посвящена прекращению огня, передает RT. 
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