Moodys снизило кредитный рейтинг США из-за роста госдолга

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Снижение кредитного рейтинга происходит из-за опасений по поводу быстрого роста государственного долга.
Снижение кредитного рейтинга происходит из-за опасений по поводу быстрого роста государственного долга. Фото:

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США с наивысшего уровня ААА до АА1, а также изменило прогноз по рейтингу страны с «негативного» на «стабильный». Все из-за опасений по поводу быстрого роста государственного долга.

«Администрация США и конгресс не смогли договориться о мерах, чтобы повернуть вспять тенденцию к значительному годовому бюджетному дефициту и росту процентных расходов», — передает сообщение Moody's РБК. В агентстве уверены, что отсутствие эффективных шагов по сокращению дефицита бюджета является основным фактором для пересмотра рейтинга страны. 

Эксперты Moody's прогнозируют дальнейший рост государственного долга США: по их оценкам, к 2035 году он достигнет примерно 134% ВВП, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 98%. В ноябре прошлого года долг Соединенных Штатов обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 36 триллионов долларов.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что страна может столкнуться с дефолтом по госдолгу уже в августе 2025 года, если Конгресс не примет решение о повышении лимита задолженности. Подобные ситуации уже возникали в прошлом, приводя к рыночной нестабильности и дополнительным расходам по заимствованиям. В марте представители Конгресса также отмечали риск дефолта и рост долга до 36,6 триллиона долларов.

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США с наивысшего уровня ААА до АА1, а также изменило прогноз по рейтингу страны с «негативного» на «стабильный». Все из-за опасений по поводу быстрого роста государственного долга. «Администрация США и конгресс не смогли договориться о мерах, чтобы повернуть вспять тенденцию к значительному годовому бюджетному дефициту и росту процентных расходов», — передает сообщение Moody's РБК. В агентстве уверены, что отсутствие эффективных шагов по сокращению дефицита бюджета является основным фактором для пересмотра рейтинга страны.  Эксперты Moody's прогнозируют дальнейший рост государственного долга США: по их оценкам, к 2035 году он достигнет примерно 134% ВВП, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 98%. В ноябре прошлого года долг Соединенных Штатов обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 36 триллионов долларов. Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что страна может столкнуться с дефолтом по госдолгу уже в августе 2025 года, если Конгресс не примет решение о повышении лимита задолженности. Подобные ситуации уже возникали в прошлом, приводя к рыночной нестабильности и дополнительным расходам по заимствованиям. В марте представители Конгресса также отмечали риск дефолта и рост долга до 36,6 триллиона долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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