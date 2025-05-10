Министр финансов США ожидает дефолт в стране уже к августу

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Госдолг США составляет 36,6 трлн долларов
Госдолг США составляет 36,6 трлн долларов Фото:

Соединенные Штаты Америки могут впервые в истории столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже в августе 2024 года, если Конгресс не примет решение о повышении потолка задолженности. Об этом говорится в обращении министра финансов США Скотта Бессента к лидерам законодательного органа.

 «Я настоятельно призываю Конгресс увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля для сохранения полноты доверия и авторитета Соединенных Штатов», — говорится в письме, передает ТАСС. По словам Бессента, существует «обоснованная вероятность», что денежные средства правительства будут исчерпаны к августу, когда Конгресс будет находиться на каникулах. Он отметил, что без соответствующих мер страна рискует не выполнить свои финансовые обязательства по долгам, которые превышают 36,2 трлн долларов. 

В письме также подчеркивается, что подобные ситуации в прошлом уже приводили к рыночной нестабильности и росту расходов по заимствованиям для государства. Бессент отметил, что своевременное повышение лимита госдолга позволит избежать неопределенности на финансовых рынках и обеспечить бесперебойную работу государственных структур до конца фискального года.

Представители Конгресса Соединенных Штатов в марте также заявляли, что существует риск наступления дефолта уже в августе текущего года, если не будет принято решение об увеличении лимита государственного долга. В настоящее время совокупный объем государственного долга страны достиг 36,6 триллиона долларов. Согласно прогнозам, представленным в Конгрессе, к 2034 году эта сумма может превысить 50 триллионов долларов.

Аналогичная ситуация с ограничением государственного долга наблюдалась в 2023 году: тогда противоречия в вопросе повышения потолка привели США к риску дефолта и негативно сказались на кредитном рейтинге государства. Вместе с тем, официальный дефолт невозможен, поскольку подобное событие вызовет крайне негативную реакцию со стороны мировых финансовых рынков.

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Соединенные Штаты Америки могут впервые в истории столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже в августе 2024 года, если Конгресс не примет решение о повышении потолка задолженности. Об этом говорится в обращении министра финансов США Скотта Бессента к лидерам законодательного органа.  «Я настоятельно призываю Конгресс увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля для сохранения полноты доверия и авторитета Соединенных Штатов», — говорится в письме, передает ТАСС. По словам Бессента, существует «обоснованная вероятность», что денежные средства правительства будут исчерпаны к августу, когда Конгресс будет находиться на каникулах. Он отметил, что без соответствующих мер страна рискует не выполнить свои финансовые обязательства по долгам, которые превышают 36,2 трлн долларов.  В письме также подчеркивается, что подобные ситуации в прошлом уже приводили к рыночной нестабильности и росту расходов по заимствованиям для государства. Бессент отметил, что своевременное повышение лимита госдолга позволит избежать неопределенности на финансовых рынках и обеспечить бесперебойную работу государственных структур до конца фискального года. Представители Конгресса Соединенных Штатов в марте также заявляли, что существует риск наступления дефолта уже в августе текущего года, если не будет принято решение об увеличении лимита государственного долга. В настоящее время совокупный объем государственного долга страны достиг 36,6 триллиона долларов. Согласно прогнозам, представленным в Конгрессе, к 2034 году эта сумма может превысить 50 триллионов долларов. Аналогичная ситуация с ограничением государственного долга наблюдалась в 2023 году: тогда противоречия в вопросе повышения потолка привели США к риску дефолта и негативно сказались на кредитном рейтинге государства. Вместе с тем, официальный дефолт невозможен, поскольку подобное событие вызовет крайне негативную реакцию со стороны мировых финансовых рынков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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