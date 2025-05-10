Министр финансов США ожидает дефолт в стране уже к августу

Соединенные Штаты Америки могут впервые в истории столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже в августе 2024 года, если Конгресс не примет решение о повышении потолка задолженности. Об этом говорится в обращении министра финансов США Скотта Бессента к лидерам законодательного органа.
«Я настоятельно призываю Конгресс увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля для сохранения полноты доверия и авторитета Соединенных Штатов», — говорится в письме, передает ТАСС. По словам Бессента, существует «обоснованная вероятность», что денежные средства правительства будут исчерпаны к августу, когда Конгресс будет находиться на каникулах. Он отметил, что без соответствующих мер страна рискует не выполнить свои финансовые обязательства по долгам, которые превышают 36,2 трлн долларов.
В письме также подчеркивается, что подобные ситуации в прошлом уже приводили к рыночной нестабильности и росту расходов по заимствованиям для государства. Бессент отметил, что своевременное повышение лимита госдолга позволит избежать неопределенности на финансовых рынках и обеспечить бесперебойную работу государственных структур до конца фискального года.
Представители Конгресса Соединенных Штатов в марте также заявляли, что существует риск наступления дефолта уже в августе текущего года, если не будет принято решение об увеличении лимита государственного долга. В настоящее время совокупный объем государственного долга страны достиг 36,6 триллиона долларов. Согласно прогнозам, представленным в Конгрессе, к 2034 году эта сумма может превысить 50 триллионов долларов.
Аналогичная ситуация с ограничением государственного долга наблюдалась в 2023 году: тогда противоречия в вопросе повышения потолка привели США к риску дефолта и негативно сказались на кредитном рейтинге государства. Вместе с тем, официальный дефолт невозможен, поскольку подобное событие вызовет крайне негативную реакцию со стороны мировых финансовых рынков.
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