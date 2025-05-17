Bloomberg: в ЕС не могут понять, что Трамп сделает после переговоров в Стамбуле

Евросоюз не может понять, что собирается предпринять президент США Дональд Трамп в отношении России после стамбульских переговоров. Об этом сообщают иностранные СМИ.
«Европейские чиновники понятия не имеют, что президент Дональд Трамп скажет дальше о конфликте России и Украины. Или к чему это может их привести», — пишет Bloomberg.
Европейские чиновники озадачены поведением Трампа, который, по их мнению, постоянно меняет свою позицию. Однако, несмотря на разочарование переговорами, они еще хранят надежду, что лидер США пойдет на введение новых «сокрушительных» санкций для России.
Ранее, как сообщало агентство Reuters, представители европейских стран уже выражали несогласие с предложениями администрации Трампа по смягчению санкций против России и настаивали на их сохранении. Европейские дипломаты подчеркивали, что, несмотря на оптимизм Трампа относительно возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом, вероятность скорых договоренностей остается крайне низкой.
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