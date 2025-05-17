Reuters: в США призвали ввести новые санкции против России после переговоров

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Сенаторы США призвали вводить новые санкции против России
Сенаторы США призвали вводить новые санкции против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Американские сенаторы усилили призывы к ужесточению санкций против России после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США. По данным агентства, причиной новых призывов об антироссийских ограничениях стал малый прогресс в достижении соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в ходе переговоров.

«73 из 100 сенаторов Конгресса США поддерживают законопроект, который предполагает введение первичных и вторичных санкций против России и ее торговых партнеров», — передают журналисты, ссылаясь на источники. Призывы представителей Конгресса связаны с якобы малым прогрессом в переговорах о прекращении огня, добавляют авторы материала. Также аналогичный законопроект, по сведениям агентства, поддерживают как минимум 28 из 435 членов палаты представителей США.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности введения дополнительных санкций против России, если не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он отметил, что новые ограничения могут оказаться «разрушительными» для российской экономики, которая, по его словам, уже испытывает трудности из-за низких цен на нефть.

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Американские сенаторы усилили призывы к ужесточению санкций против России после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США. По данным агентства, причиной новых призывов об антироссийских ограничениях стал малый прогресс в достижении соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в ходе переговоров. «73 из 100 сенаторов Конгресса США поддерживают законопроект, который предполагает введение первичных и вторичных санкций против России и ее торговых партнеров», — передают журналисты, ссылаясь на источники. Призывы представителей Конгресса связаны с якобы малым прогрессом в переговорах о прекращении огня, добавляют авторы материала. Также аналогичный законопроект, по сведениям агентства, поддерживают как минимум 28 из 435 членов палаты представителей США. Ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности введения дополнительных санкций против России, если не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он отметил, что новые ограничения могут оказаться «разрушительными» для российской экономики, которая, по его словам, уже испытывает трудности из-за низких цен на нефть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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