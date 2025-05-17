Агенты звезды «Вампиров средней полосы» Калюжного назвали точную дату, когда актер отправится в армию

Актер Глеб Калюжный отправится в армию 27 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Глеб Калюжный отправится в армию 27 мая
Глеб Калюжный отправится в армию 27 мая Фото:

Российский актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы» отправится на срочную службу в армию 27 мая 2025 года. Об этом сообщил агент артиста Григорий Сухов. До этого 26-летний артист пытался уклоняться от военной службы. 

«Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8.00», — рассказал Сухов в беседе с РИА Новости. По словам представителя Калюжного, на данный момент актеру еще не сообщили, в каких именно войсках он будет проходить службу. Григорий Сухов также отметил, что в настоящее время все формальности по отправке актера на срочную службу уже улажены.

В марте сообщалось, что Калюжный не явился в военкомат после получения повестки. После этого в отношении актера завели уголовное дело по факту уклонения от службы. Затем он частично признал свою вину и пообещал отправиться в армию. Далее стало известно, что актер пойдет в армию не раньше мая, так как ему дали отсрочку, чтобы молодой человек успел отняться в текущих проектах. Сам Калюжный ранее просил отправить его в оркестровые войска. 

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Российский актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы» отправится на срочную службу в армию 27 мая 2025 года. Об этом сообщил агент артиста Григорий Сухов. До этого 26-летний артист пытался уклоняться от военной службы.  «Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8.00», — рассказал Сухов в беседе с РИА Новости. По словам представителя Калюжного, на данный момент актеру еще не сообщили, в каких именно войсках он будет проходить службу. Григорий Сухов также отметил, что в настоящее время все формальности по отправке актера на срочную службу уже улажены. В марте сообщалось, что Калюжный не явился в военкомат после получения повестки. После этого в отношении актера завели уголовное дело по факту уклонения от службы. Затем он частично признал свою вину и пообещал отправиться в армию. Далее стало известно, что актер пойдет в армию не раньше мая, так как ему дали отсрочку, чтобы молодой человек успел отняться в текущих проектах. Сам Калюжный ранее просил отправить его в оркестровые войска. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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