Уровень воды на реке Ишим в районе села Викулового за последние сутки вырос на 43 сантиметра. Такие данные передает сервис по отслеживанию паводка в Тюменской области.
«Гидропост Ишим — Викулово: текущий уровень воды составляет 948 сантиметров. Изменение за сутки — 43 сантиметра», — передает данные сервис.
Что касается остальных рек Тюменской области, то на некоторых из них фиксируется снижение уровня воды. Сервис предоставил следующие данные:
- в Ишиме река Ишим -6 (878 см) критическая отметка — 850;
- в Абатском река Ишим -3 (1106 см) критическая отметка — 960;
- в Ялуторовске река Тобол -3 (513 см) критическая отметка — 850;
- в Тобольске река Иртыш +2 (672 см) критическая отметка — 853;
- в Ильинке река Ишим -2 (784 см) критическая отметка — 800
- Тура в Тюмени +4 (630) критическая отметка — 850.
В Тюменской области ранее из-за ухудшения ситуации с паводком режим ЧС расширен до 17 населенных пунктов. В список были включены деревни Юрга и Черемшанка Абатского района. Викуловский район в это время готовится к пику паводку. Он ожидается в ближайшие дни и может достичь показателей 2017 года.
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