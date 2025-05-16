16 мая 2025

Уровень реки Ишим взлетел почти на полметра в селе Викулово. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В Викулово до пика паводка осталось чуть более 50 сантиметров
В Викулово до пика паводка осталось чуть более 50 сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды на реке Ишим в районе села Викулового за последние сутки вырос на 43 сантиметра. Такие данные передает сервис по отслеживанию паводка в Тюменской области.

«Гидропост Ишим — Викулово: текущий уровень воды составляет 948 сантиметров. Изменение за сутки — 43 сантиметра», — передает данные сервис.

Что касается остальных рек Тюменской области, то на некоторых из них фиксируется снижение уровня воды. Сервис предоставил следующие данные:

  • в Ишиме река Ишим -6 (878 см) критическая отметка — 850;
  • в Абатском река Ишим -3 (1106 см) критическая отметка — 960;
  • в Ялуторовске река Тобол -3 (513 см) критическая отметка — 850;
  • в Тобольске река Иртыш +2 (672 см) критическая отметка — 853;
  • в Ильинке река Ишим -2 (784 см) критическая отметка — 800
  • Тура в Тюмени +4 (630) критическая отметка — 850.

В Тюменской области ранее из-за ухудшения ситуации с паводком режим ЧС расширен до 17 населенных пунктов.  В список были включены деревни Юрга и Черемшанка Абатского района. Викуловский район в это время готовится к пику паводку. Он ожидается в ближайшие дни и может достичь показателей 2017 года.

Уровень воды на реках Тюменской области 17 мая 2025 год
Уровень воды на реках Тюменской области 17 мая 2025 год
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Уровень воды на реке Ишим в районе села Викулового за последние сутки вырос на 43 сантиметра. Такие данные передает сервис по отслеживанию паводка в Тюменской области. «Гидропост Ишим — Викулово: текущий уровень воды составляет 948 сантиметров. Изменение за сутки — 43 сантиметра», — передает данные сервис. Что касается остальных рек Тюменской области, то на некоторых из них фиксируется снижение уровня воды. Сервис предоставил следующие данные: В Тюменской области ранее из-за ухудшения ситуации с паводком режим ЧС расширен до 17 населенных пунктов.  В список были включены деревни Юрга и Черемшанка Абатского района. Викуловский район в это время готовится к пику паводку. Он ожидается в ближайшие дни и может достичь показателей 2017 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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