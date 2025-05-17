Путин: первый российско-арабский саммит пройдет 15 октября

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров всех стран Лиги арабских государств (ЛАГ), а также генерального секретаря организации принять участие в первом российско-арабском саммите. Провести мероприятие планируется 15 октября 2025 года. Об этом говорится в телеграмме президента, опубликованной на официальном сайте Кремля.
«Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми ее членами. В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», — подчеркнул Владимир Путин по случаю открытия 34-го саммита ЛАГ.
По его словам, проведение форума будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Россия рассчитывает на развитие многопланового партнерства с арабскими странами по широкому спектру вопросов.
Ранее о планах провести российско-арабский саммит в 2025 году Владимир Путин сообщил на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом в Кремле. Тогда состоялись первые в истории двусторонние переговоры лидеров России и Омана.
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