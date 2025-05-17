ЦАХАЛ начала новую масштабную операцию «Колесницы Гидеона» в секторе Газа

Армия обороны Израиля начала операцию «Колесницы Гидеона» в секторе Газа, основным элементом которой станут масштабные действия на земле с целью полного уничтожения палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает израильский «12 канал».
«В течение последних суток мы начали широкомасштабные атаки и выдвинули силы для захвата территорий в секторе Газа. Это часть начального этапа операции „Колесницы Гидеона“ и расширения кампании в Газе», — говорится в сообщении ЦАХАЛ, опубликованном 17 мая. За несколько дней до этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху отмечал, что скоро страна полноценно войдет в Газу с целью полного уничтожения палестинских боевиков, расширив масштабы военной кампании в целом.
Нетаньяху заявлял о решимости армии завершить военную операцию в секторе Газа с максимальной интенсивностью. Операция «Колесницы Гидеона» пришла на смену предыдущей операции «Мужество и меч». В рамках текущей кампании существенно расширяются масштабы наземных боевых действий, которые поддерживаются авиацией, а также силами сухопутных и военно-морских подразделений. Основными задачами операции названы окончательное уничтожение группировки ХАМАС и восстановление израильского контроля над стратегически важными районами Газы.
Ранее, в начале мая, израильская армия уже проводила масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, а также совместно с ВВС США атаковала позиции хуситов в Йемене, чтобы предотвратить ракетные обстрелы по своей территории. Тогда ЦАХАЛ заявлял о готовности продолжать операции против террористических организаций.
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