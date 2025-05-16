В Новом Уренгое представлена картина, снятая к 50-летнему юбилею города

В Новом Уренгое ( ЯНАО) накануне состоялся показ документального фильма «Ровесник», приуроченного к 50-летию города. Лента посвящена судьбе Андрея Базилева, первого мальчика, родившегося в газовой столице. Об этом сообщили в официальном паблике города в социальных сетях.
«Документальный фильм „Ровесник“ — это рассказ о судьбе первого мальчика, рожденного в Новом Уренгое — Андрея Базилева. Спустя десятилетия после расставания с родным городом, возмужавший Андрей возвращается, чтобы познакомить с ним свою семью и вспомнить самые яркие моменты своей юности», — сообщается в telegram-канале мэрии газовой столицы. Премьера прошла в Арктическом лицее.
В фильме воспоминания героя инсценированы на театральной сцене, а также с помощью компьютерной графики и искусственного интеллекта, демонстрирующих изменения города за полвека. Перед показом автор фильма Анна Соколова рассказала, как создавалась картина. Создатели фильма отмечают, что его цель — показать не только личную историю Андрея Базилева, но и проследить путь развития Нового Уренгоя от первых дней до современности.
Власти Ямала и Нового Уренгоя активно готовятся к 50-летнему юбилею города. Так 16 мая глава округа Дмитрий Артюхов проинформировал заместителя председателя правительства РФ Александра Новака о ходе подготовки к празднованию. Ключевые торжества запланированы на осень, но праздничная программа уже началась. Новый Уренгой посетят ведущие творческие коллективы страны, город примет ряд крупных соревнований.
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