16 мая 2025

В Новом Уренгое представлена картина, снятая к 50-летнему юбилею города

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Показ картины прошел в Арктическом лицее
Показ картины прошел в Арктическом лицее Фото:
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Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году

В Новом Уренгое ( ЯНАО) накануне состоялся показ документального фильма «Ровесник», приуроченного к 50-летию города. Лента посвящена судьбе Андрея Базилева, первого мальчика, родившегося в газовой столице. Об этом сообщили в официальном паблике города в социальных сетях.

«Документальный фильм „Ровесник“ — это рассказ о судьбе первого мальчика, рожденного в Новом Уренгое — Андрея Базилева. Спустя десятилетия после расставания с родным городом, возмужавший Андрей возвращается, чтобы познакомить с ним свою семью и вспомнить самые яркие моменты своей юности», — сообщается в telegram-канале мэрии газовой столицы. Премьера прошла в Арктическом лицее.

В фильме воспоминания героя инсценированы на театральной сцене, а также с помощью компьютерной графики и искусственного интеллекта, демонстрирующих изменения города за полвека. Перед показом автор фильма Анна Соколова рассказала, как создавалась картина. Создатели фильма отмечают, что его цель — показать не только личную историю Андрея Базилева, но и проследить путь развития Нового Уренгоя от первых дней до современности. 

Власти Ямала и Нового Уренгоя активно готовятся к 50-летнему юбилею города. Так 16 мая глава округа Дмитрий Артюхов проинформировал заместителя председателя правительства РФ Александра Новака о ходе подготовки к празднованию. Ключевые торжества запланированы на осень, но праздничная программа уже началась. Новый Уренгой посетят ведущие творческие коллективы страны, город примет ряд крупных соревнований.

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В Новом Уренгое ( ЯНАО) накануне состоялся показ документального фильма «Ровесник», приуроченного к 50-летию города. Лента посвящена судьбе Андрея Базилева, первого мальчика, родившегося в газовой столице. Об этом сообщили в официальном паблике города в социальных сетях. «Документальный фильм „Ровесник“ — это рассказ о судьбе первого мальчика, рожденного в Новом Уренгое — Андрея Базилева. Спустя десятилетия после расставания с родным городом, возмужавший Андрей возвращается, чтобы познакомить с ним свою семью и вспомнить самые яркие моменты своей юности», — сообщается в telegram-канале мэрии газовой столицы. Премьера прошла в Арктическом лицее. В фильме воспоминания героя инсценированы на театральной сцене, а также с помощью компьютерной графики и искусственного интеллекта, демонстрирующих изменения города за полвека. Перед показом автор фильма Анна Соколова рассказала, как создавалась картина. Создатели фильма отмечают, что его цель — показать не только личную историю Андрея Базилева, но и проследить путь развития Нового Уренгоя от первых дней до современности.  Власти Ямала и Нового Уренгоя активно готовятся к 50-летнему юбилею города. Так 16 мая глава округа Дмитрий Артюхов проинформировал заместителя председателя правительства РФ Александра Новака о ходе подготовки к празднованию. Ключевые торжества запланированы на осень, но праздничная программа уже началась. Новый Уренгой посетят ведущие творческие коллективы страны, город примет ряд крупных соревнований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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