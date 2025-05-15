Артюхов рассказал Новаку о юбилейных торжествах в Новом Уренгое

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проинформировал заместителя председателя правительства РФ Александра Новака о ходе подготовки к празднованию 50-летия Нового Уренгоя. Основная часть праздничной программы уже стартовала, сообщил Артюхов на встрече в Москве, об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.
«Ключевые торжества запланированы на осень, но праздничная программа уже началась. Новый Уренгой посетят ведущие творческие коллективы страны, город примет ряд крупных соревнований — Всероссийские Фиджитал-игры в мае, этапы Арктических экстремальных игр в июне и июле, Чемпионат России по пляжному волейболу, Кубок России по флорболу и турнир по футзалу „Суперлига“», — отметил глава региона.
В рамках встречи также обсуждались стратегические вопросы функционирования газовой отрасли, перспективы освоения трудноизвлекаемых запасов Надым-Пур-Тазовского района и реализация проектов социальной инфраструктуры, которые должны быть завершены к юбилею города. По словам Артюхова, освоение новых месторождений поддержит существующие рабочие места и создаст дополнительные возможности для трудоустройства. Он подчеркнул, что на территории уже имеется необходимая инфраструктура для развития газовой промышленности.
Ранее сообщалось, что к юбилею Нового Уренгоя начали готовиться лучшие творческие коллективы округа, а губернатор Дмитрий Артюхов приглашал президента России Владимира Путина посетить торжества. В пресс-службу уже направляли запрос о возможном участии главы государства, однако официальный ответ пока не поступал.
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