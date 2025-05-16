Команда Афанасьева: кто остался в мэрии Тюмени после зачистки замов Кухарука

В начале недели глава Тюмени Максим Афанасьев, управляющий городом с прошлого лета, объявил о назначении своего нового заместителя — куратором соцблока стал экс-замгубернатора Свердловской области Павел Креков. С его приходом команда Афанасьева обновилась полностью — ее покинули все замы прошлого мэра Руслана Кухарука (сейчас губернатор ХМАО), до сих пор сохранявшиеся в администрации. О том, как мэр за 11 месяцев полностью обновил состав своих замов, и какими полномочиями их наделил — в материале URA.RU.
Наталья Мудриченко — первая в новой команде, куратор экономики
Спустя месяц после назначения мэром Максим Афанасьев объявил имя нового куратора экономического блока. Место Ирины Чудовой, возглавившей аппарат губернатора ХМАО, заняла Наталья Мудриченко. В Тюмени она стала отвечать за работу департаментов потребрынка, экономики и стратегического развития, а также департамента права. В обязанности чиновницы также входит обеспечение связи мэрии и гордумы — она регулярный гость думских заседаний.
Наталья Мудриченко начала работать под началом Афанасьева в тобольский период его карьеры — курировала правовой сектор и муниципальные закупки. До этого была начальником юридического управления мэрии Тюмени. Вслед за чиновницей в областной центр переехала и ее тобольская подчиненная Мария Туганова — там она возглавляла правовое управление, а в столице региона стала директором депэкономики — ранее этот пост ради ставки главы деппромышленности ХМАО оставил Виктор Гамузов.
Дмитрий Иванов — земельные отношения
Есть в команде Афанасьева и те, кто не работал с ним в тобольской мэрии. Осенью новый градоначальник продолжил реформировать администрацию и повысил до замглавы Дмитрия Иванова — директора департамента земельных отношений и градостроительства, пост директора он сохранил. Глава города акцентировал внимание на умении Сорокина находить общий язык с застройщиками.
Прежде сферу, вверенную Иванову, курировал заммэра Владимир Третьяков. Он перешел на схожую позицию в администрацию Тобольска.
Евгений Сорокин — зам по транспорту и начальник районов
Вместе с Дмитрием Ивановым в конце сентября мэр повысил до своего зама директора городского дептранспорта Евгения Сорокина (с сохранением должности в департаменте). Свое решение Максим Афанасьев объяснил крепким послужным списком и тем, что он давно знаком с Сорокиным. Кроме контроля над транспортной сферой Тюмени чиновник курирует работу глав районов города — управ Центрального, Восточного, Ленинского и Калининского округов (кадровые изменения в их руководстве мэр провел в конце марта). Точно такими же полномочиями в 2014 году был наделен сам Афанасьев.
Должность заместителя главы Тюмени из-за перехода в правительство ХМАО покинул еще один тюменский чиновник - заммэра, директор депфинансов Андрей Пилипчук. После его ухода (стал замгубернатора ХМАО) департамент финансов и налоговой политики возглавил его бывший зам Артем Катренко. Мэр Афанасьев, однако, не стал повышать его до своего заместителя.
Александр Ильин — главный по хозяйству
В середине октября глава города сделал своим замом руководителя управы Центрального округа Александра Ильина — он стал ответственным за работу двух департаментов мэрии — городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности. Важным для горожан пунктом в списке полномочий Ильина является прямая ответственность за готовность города к отопительному сезону.
При мэре Руслане Кухаруке хозяйственный зам параллельно возглавлял профильный департамент администрации — позицию занимал Владимир Кильтау, перешедший на должность замгубернатора ХМАО, его заменил Виталий Данилов, находящийся в подчинении у Ильина. Поменялся и глава департамента безопасности — Павел Робакидзе уехал в Тобольск вслед за новым мэром Петром Вагиным (стал при нем управделами). Главным по безопасности стал Виталий Флянц — в департаменте он работает больше 15 лет.
Далее Афанасьев на время прервал крупные кадровые перестановки. Он продолжил реформировать состав замов уже после Нового года.
Юрий Вавакин — главный по имуществу
В первый рабочий день 2025 года заместителем главы Тюмени назначили очередного тобольского чиновника, работавшего с Максимом Афанасьевым. Экс-заммэра Тобольска по стройкам, ЖКХ и городской среде Юрий Вавакин стал непосредственным куратором тюменского депимущества.
Юрий Вавакин работал в Тобольской мэрии с 2020 года, через год после того как ее возглавил Максим Афанасьев. Имеет благодарность Минстроя РФ — за годы работы в Тобольске он реализовал несколько крупных нацпроектов, чем заслужил репутацию грамотного управленца.
Светлана Сейдвалиева — ближайший соратник мэра
Хотя Светлана Сейдвалиева и пришла в тюменскую мэрию в августе 2024 года (практически сразу после избрания Максима Афанасьева главой города), полгода она проработала начальником управления муниципальной службы и кадровой работы. Мэр повысил ее до своего зама только в феврале 2025 года — она сменила Артема Дяченко (стал советником губернатора Александра Моора) и забрала его функционал. Сейдвалиева с ранних дней работы в администрации имеет кабинет рядом с мэром.
Светлана Сейдвалиева возглавляет ключевой административный департамент, обеспечивающий работу главы города, она также курирует комитет тюменского ЗАГСа и отвечает за цифровую трансформацию и обеспечение информационной безопасности. На схожей должности она была и в Тобольске, где работала заместителем мэра Максима Афанасьева и курировала управление делами. Она и дальше будет сопровождать шефа в случае его повышения — он доверяет ей сильнее всего, уверен политолог Александр Безделов.
Павел Креков — социальный блок
Самой последней кадровой рокировкой стало увольнение из мэрии социального зама Максима Афанасьева — Дины Горковец (возглавила областной депобр) — и назначение на ее позицию бывшего замгубернатора Свердловской области Павла Крекова. К его полномочиям в администрации относятся: контроль за сферами культуры образования, здравоохранения, спорта и молодежной политики, деятельности комитета по делам несовершеннолетних, поддержка участников СВО и их семей. Ближайшие задачи Крекова, поставленные Афанасьевым — поиски допресурсов для социального бюджета города и подготовка к празднованию Дня города.
Хотя Креков никогда не работал в одной команде с Афанасьевым, они, по словам источников, находятся в добрых отношениях. Его приход в мэрию собеседники агентства находят ценным приобретением для градоначальника — за годы в свердловском правительстве Креков успел наработать множество связей в том числе на федеральном уровне. Уход Горковец и назначение Крекова считают точкой в перенастройке кадров в тюменской мэрии, длившейся почти год.
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