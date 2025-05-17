Как правильно сажать клубнику по лунному календарю: полная инструкция

Клубнику в России, как правило, высаживают в мае и июне. К этому времени почва прогревается, а саженцы хорошо приживаются. Однако для получения богатого урожая важно не только выбрать здоровые растения, но и знать благоприятные для посадки даты. О том, когда лучше высаживать клубнику и как за ней ухаживать — в материале URA.RU.
Когда сажать клубнику в открытый грунт
Клубнику можно сажать весной и летом. Однако при этом нужно учитываться ряд особенностей, связанных с погодой.
Условия посадки клубники весной
Лучшим периодом для высадки клубники считается весна, поскольку в это время растения успевают хорошо укорениться в открытом грунте до наступления холодов. В случае, если отдельные экземпляры не приживутся, их можно своевременно заменить. К августу у молодых кустов формируются крепкие розетки и усы.
Для успешной посадки необходимы стабильные температурные условия: дневная температура воздуха должна достигать +15 градусов, а ночная — не опускаться ниже +8 градусов.
Лучшие дни весной по лунному календарю
- 16 марта;
- 6, 12, 13 апреля;
- 10, 11, 31 мая.
Неблагоприятные дни весной по лунному календарю
- 8, 9 марта;
- 5, 8 апреля;
- 6 мая
Условия посадки клубники летом
Перед высадкой клубники в летний период рекомендуется удостовериться, что погодные условия будут умеренно теплыми. Чрезмерная жара нежелательна, однако и высокая влажность неблагоприятно сказывается на развитии кустов, так как избыток влаги клубника переносит плохо.
Благоприятные дни летом по лунному календарю
- 2, 3, 6-9, 13-16, 18-20, 26, 28-30 июня;
- 2, 3, 9-11, 14, 15, 17-20 июля;
- 1, 7-11, 14-17 августа.
Неблагоприятные дни летом по лунному календарю
- 2, 3, 6 июня;
- 5, 27 июля;
- 4-5, 24 августа.
Какой сорт клубники выбрать для посадки
При выборе сорта клубники стоит обратить внимание на размер ягод, высокую урожайность. Кроме того, важно учитывать аромат, вкус и способность сохранять товарный вид. Устойчивость сорта к заболеваниям и неблагоприятным условиям увеличит шансы на успех выращивания.
Популярные сорта для разных регионов
- В южных регионах рекомендуется выращивать сорт «Квики». Он отличается ультраранним сроком созревания, крупными ягодами и высоким содержанием сахара.
- Для Подмосковья и средней полосы оптимальным выбором станет сорт «Марисоль». Характеризуется среднеранним периодом созревания, высокой урожайностью и сладким вкусом ягод.
- В условиях Урала и Сибири наиболее подходящим считается сорт «Черный лебедь», который отличается поздним сроком созревания, крупными ягодами и высокой зимостойкостью.
Как выбрать место для посадки клубники
В первую очередь необходимо подобрать подходящее место и подготовить грядки для посадки. Наиболее благоприятным участком для выращивания клубники является хорошо освещенная территория, не затененная деревьями или постройками.
Эта культура требует обилия солнечного света для полноценного развития и плодоношения. Следует избегать размещения клубничных грядок на северо-восточной стороне участка, так как такие условия считаются наименее подходящими для данной ягоды.
Далее важно определиться со схемой посадки, выбор которой зависит как от сорта клубники, так и от предпочтений садовода. Как правило, расстояние между саженцами и между рядами составляет от 25 до 40 сантиметров.
Как выбрать здоровый саженец клубники
Опытные огородники предпочитают выращивать рассаду клубники надежных сортов из семян самостоятельно в домашних условиях. Для остальных рекомендуется приобретать сертифицированные саженцы у отечественных агрофирм.
Подготовка к посадке клубники
Для успешной адаптации молодого растения в условиях открытого грунта необходимо обеспечить ему быструю акклиматизацию. Перед высадкой рекомендуется выдержать саженцы клубники в течение 40–60 минут в специальном растворе, стимулирующем корнеобразование. Для приготовления такого раствора подходят любые препараты, содержащие фитогормоны роста.
Среди наиболее распространенных стимуляторов роста, разработанных на основе фитогормонов, можно выделить следующие препараты: «Гетероауксин», «Корневин», «Циркон», «Этамон».
В случае отсутствия указанных средств допускается обработать корни молодых растений болтушкой, приготовленной из воды и глины. Кроме того, рекомендуется удалить бутоны на саженцах, чтобы растение направило все ресурсы на развитие корневой системы.
Принципы размещения
Вне зависимости от сезона, существуют четыре основных способа высадки саженцев клубники в открытый грунт:
- Гнездовой метод — центральное растение окружено шестью кустами, высаженными по кругу.
- Посадка отдельными экземплярами — каждый куст располагается на дистанции 45–60 сантиметров друг от друга.
- Рядовой способ — растения высаживаются рядами с интервалом 40 сантиметров.
- Ковровый способ — применяется исключительно на старых плантациях, где усы клубники свободно разрастаются от материнских кустов, образуя сплошной покров.
Как ухаживать за клубникой после посадки
Посаженная клубника не нуждается в специфическом уходе. Однако важно соблюдать ряд рекомендаций: регулярно удалять сорняки с грядок, а при резких изменениях погодных условий использовать укрывной материал для защиты растений.
Полив клубники осуществляется ежедневно небольшими порциями воды, причем объем и время полива зависят от погоды: в засушливые и жаркие дни рекомендуется поливать растения ранним утром, а в дождливую погоду — только после подсыхания почвы.
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