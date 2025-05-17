Как правильно сажать клубнику по лунному календарю: полная инструкция

Для посадки клубники в июне 2025 года благоприятны почти 20 дней
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Клубнику можно сажать весной и летом
Клубнику можно сажать весной и летом Фото:

Клубнику в России, как правило, высаживают в мае и июне. К этому времени почва прогревается, а саженцы хорошо приживаются. Однако для получения богатого урожая важно не только выбрать здоровые растения, но и знать благоприятные для посадки даты. О том, когда лучше высаживать клубнику и как за ней ухаживать — в материале URA.RU. 

Когда сажать клубнику в открытый грунт

Клубнику можно сажать весной и летом. Однако при этом нужно учитываться ряд особенностей, связанных с погодой. 

Условия посадки клубники весной

Для того, чтобы собрать хороший урожай, нужно выбрать правильный сорт
Для того, чтобы собрать хороший урожай, нужно выбрать правильный сорт
Фото:

Лучшим периодом для высадки клубники считается весна, поскольку в это время растения успевают хорошо укорениться в открытом грунте до наступления холодов. В случае, если отдельные экземпляры не приживутся, их можно своевременно заменить. К августу у молодых кустов формируются крепкие розетки и усы.

Для успешной посадки необходимы стабильные температурные условия: дневная температура воздуха должна достигать +15 градусов, а ночная — не опускаться ниже +8 градусов.

Лучшие дни весной по лунному календарю

  • 16 марта;
  • 6, 12, 13 апреля;
  • 10, 11, 31 мая.

Неблагоприятные дни весной по лунному календарю

  • 8, 9 марта;
  • 5, 8 апреля;
  • 6 мая

Условия посадки клубники летом

Перед высадкой клубники в летний период рекомендуется удостовериться, что погодные условия будут умеренно теплыми. Чрезмерная жара нежелательна, однако и высокая влажность неблагоприятно сказывается на развитии кустов, так как избыток влаги клубника переносит плохо.

Благоприятные дни летом по лунному календарю

  • 2, 3, 6-9, 13-16, 18-20, 26, 28-30 июня;
  • 2, 3, 9-11, 14, 15, 17-20 июля;
  • 1, 7-11, 14-17 августа.

Неблагоприятные дни летом по лунному календарю

  • 2, 3, 6 июня;
  • 5, 27 июля;
  • 4-5, 24 августа.

Какой сорт клубники выбрать для посадки

При выборе сорта клубники стоит обратить внимание на размер ягод, высокую урожайность. Кроме того, важно учитывать аромат, вкус и способность сохранять товарный вид. Устойчивость сорта к заболеваниям и неблагоприятным условиям увеличит шансы на успех выращивания.

Популярные сорта для разных регионов

  • В южных регионах рекомендуется выращивать сорт «Квики». Он отличается ультраранним сроком созревания, крупными ягодами и высоким содержанием сахара.
  • Для Подмосковья и средней полосы оптимальным выбором станет сорт «Марисоль». Характеризуется среднеранним периодом созревания, высокой урожайностью и сладким вкусом ягод.
  • В условиях Урала и Сибири наиболее подходящим считается сорт «Черный лебедь», который отличается поздним сроком созревания, крупными ягодами и высокой зимостойкостью.

Как выбрать место для посадки клубники

В первую очередь необходимо подобрать подходящее место и подготовить грядки для посадки. Наиболее благоприятным участком для выращивания клубники является хорошо освещенная территория, не затененная деревьями или постройками.

Эта культура требует обилия солнечного света для полноценного развития и плодоношения. Следует избегать размещения клубничных грядок на северо-восточной стороне участка, так как такие условия считаются наименее подходящими для данной ягоды.

Далее важно определиться со схемой посадки, выбор которой зависит как от сорта клубники, так и от предпочтений садовода. Как правило, расстояние между саженцами и между рядами составляет от 25 до 40 сантиметров.

Как выбрать здоровый саженец клубники

Опытные огородники предпочитают выращивать рассаду клубники надежных сортов из семян самостоятельно в домашних условиях. Для остальных рекомендуется приобретать сертифицированные саженцы у отечественных агрофирм.

Нужно приобретать сертифицированные саженцы
Нужно приобретать сертифицированные саженцы
Фото:

Подготовка к посадке клубники

Для успешной адаптации молодого растения в условиях открытого грунта необходимо обеспечить ему быструю акклиматизацию. Перед высадкой рекомендуется выдержать саженцы клубники в течение 40–60 минут в специальном растворе, стимулирующем корнеобразование. Для приготовления такого раствора подходят любые препараты, содержащие фитогормоны роста.

Важно выбрать здоровый саженец клубники
Важно выбрать здоровый саженец клубники
Фото:

Среди наиболее распространенных стимуляторов роста, разработанных на основе фитогормонов, можно выделить следующие препараты: «Гетероауксин», «Корневин», «Циркон», «Этамон».

В случае отсутствия указанных средств допускается обработать корни молодых растений болтушкой, приготовленной из воды и глины. Кроме того, рекомендуется удалить бутоны на саженцах, чтобы растение направило все ресурсы на развитие корневой системы.

Принципы размещения

Вне зависимости от сезона, существуют четыре основных способа высадки саженцев клубники в открытый грунт:

  • Гнездовой метод — центральное растение окружено шестью кустами, высаженными по кругу.
  • Посадка отдельными экземплярами — каждый куст располагается на дистанции 45–60 сантиметров друг от друга.
  • Рядовой способ — растения высаживаются рядами с интервалом 40 сантиметров.
  • Ковровый способ — применяется исключительно на старых плантациях, где усы клубники свободно разрастаются от материнских кустов, образуя сплошной покров.

Как ухаживать за клубникой после посадки

Посаженная клубника не нуждается в специфическом уходе. Однако важно соблюдать ряд рекомендаций: регулярно удалять сорняки с грядок, а при резких изменениях погодных условий использовать укрывной материал для защиты растений.

Полив клубники осуществляется ежедневно небольшими порциями воды, причем объем и время полива зависят от погоды: в засушливые и жаркие дни рекомендуется поливать растения ранним утром, а в дождливую погоду — только после подсыхания почвы.

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Клубнику в России, как правило, высаживают в мае и июне. К этому времени почва прогревается, а саженцы хорошо приживаются. Однако для получения богатого урожая важно не только выбрать здоровые растения, но и знать благоприятные для посадки даты. О том, когда лучше высаживать клубнику и как за ней ухаживать — в материале URA.RU.  Когда сажать клубнику в открытый грунт Клубнику можно сажать весной и летом. Однако при этом нужно учитываться ряд особенностей, связанных с погодой.  Условия посадки клубники весной Лучшим периодом для высадки клубники считается весна, поскольку в это время растения успевают хорошо укорениться в открытом грунте до наступления холодов. В случае, если отдельные экземпляры не приживутся, их можно своевременно заменить. К августу у молодых кустов формируются крепкие розетки и усы. Для успешной посадки необходимы стабильные температурные условия: дневная температура воздуха должна достигать +15 градусов, а ночная — не опускаться ниже +8 градусов. Лучшие дни весной по лунному календарю Неблагоприятные дни весной по лунному календарю Условия посадки клубники летом Перед высадкой клубники в летний период рекомендуется удостовериться, что погодные условия будут умеренно теплыми. Чрезмерная жара нежелательна, однако и высокая влажность неблагоприятно сказывается на развитии кустов, так как избыток влаги клубника переносит плохо. Благоприятные дни летом по лунному календарю Неблагоприятные дни летом по лунному календарю Какой сорт клубники выбрать для посадки При выборе сорта клубники стоит обратить внимание на размер ягод, высокую урожайность. Кроме того, важно учитывать аромат, вкус и способность сохранять товарный вид. Устойчивость сорта к заболеваниям и неблагоприятным условиям увеличит шансы на успех выращивания. Популярные сорта для разных регионов Как выбрать место для посадки клубники В первую очередь необходимо подобрать подходящее место и подготовить грядки для посадки. Наиболее благоприятным участком для выращивания клубники является хорошо освещенная территория, не затененная деревьями или постройками. Эта культура требует обилия солнечного света для полноценного развития и плодоношения. Следует избегать размещения клубничных грядок на северо-восточной стороне участка, так как такие условия считаются наименее подходящими для данной ягоды. Далее важно определиться со схемой посадки, выбор которой зависит как от сорта клубники, так и от предпочтений садовода. Как правило, расстояние между саженцами и между рядами составляет от 25 до 40 сантиметров. Как выбрать здоровый саженец клубники Опытные огородники предпочитают выращивать рассаду клубники надежных сортов из семян самостоятельно в домашних условиях. Для остальных рекомендуется приобретать сертифицированные саженцы у отечественных агрофирм. Подготовка к посадке клубники Для успешной адаптации молодого растения в условиях открытого грунта необходимо обеспечить ему быструю акклиматизацию. Перед высадкой рекомендуется выдержать саженцы клубники в течение 40–60 минут в специальном растворе, стимулирующем корнеобразование. Для приготовления такого раствора подходят любые препараты, содержащие фитогормоны роста. Среди наиболее распространенных стимуляторов роста, разработанных на основе фитогормонов, можно выделить следующие препараты: «Гетероауксин», «Корневин», «Циркон», «Этамон». В случае отсутствия указанных средств допускается обработать корни молодых растений болтушкой, приготовленной из воды и глины. Кроме того, рекомендуется удалить бутоны на саженцах, чтобы растение направило все ресурсы на развитие корневой системы. Принципы размещения Вне зависимости от сезона, существуют четыре основных способа высадки саженцев клубники в открытый грунт: Как ухаживать за клубникой после посадки Посаженная клубника не нуждается в специфическом уходе. Однако важно соблюдать ряд рекомендаций: регулярно удалять сорняки с грядок, а при резких изменениях погодных условий использовать укрывной материал для защиты растений. Полив клубники осуществляется ежедневно небольшими порциями воды, причем объем и время полива зависят от погоды: в засушливые и жаркие дни рекомендуется поливать растения ранним утром, а в дождливую погоду — только после подсыхания почвы.
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