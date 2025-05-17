Офицер Пузиков объяснил важность освобождения Александрополя

Командир 7-й роты 3-го батальона 242-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Игорь Пузиков отметил стратегическую важность взятия Александрополя для дальнейшего продвижения российских войск между Красноармейском и Дзержинском. По его словам, населенный пункт требовалось зачистить и закрепиться, так как там располагались силы противника.
«Данный населенный пункт Александрополь был нам необходим для продвижения наших войск дальше», — передает слова Пузикова РИА Новости. Он добавил, что это позволило создать плацдарм для последующего наступления на данном направлении.
Пузиков уточнил, что Александрополь представлял собой небольшую деревню из примерно 40 домов, практически полностью разрушенную в ходе боевых действий. Противник укрывался в сохранившихся подвальных помещениях, что осложняло операцию. Офицер также отметил интенсивное использование дронов, создававших постоянный гул, мешавший даже нормальному общению между бойцами.
Штурмовые группы вступили в населенный пункт и в течение двух суток отражали атаки противника, не допустив его прорыва. После успешного завершения зачистки подразделения закрепились на новых позициях и начали подтягивать дополнительные силы. О том, что подразделения группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
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