Боец Турист рассказал об «одурманенных» бойцах ВСУ вблизи Александрополя

Боец Турист: большая часть бойцов ВСУ была под веществами под Александрополем
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Бойцов ВСУ ловили в поле
Бойцов ВСУ ловили в поле Фото:
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Военный с позывным «Турист» сообщил о многочисленных случаях, когда бойцы ВСУ вблизи Александрополя в ДНР находились под воздействием наркотиков. По его словам, это проявлялось в бессвязной речи и неадекватном поведении на поле боя. 

«Было видно, что большая часть — под веществами», — передает слова бойца Рен-ТВ. Военный также описал ситуацию, когда противник, будучи под огнем, продолжал движение без реакции на происходящее. Военный подчеркнул, что многих таких боевиков задерживали прямо в поле. 

Ранее офицер Пузиков подчеркнул ключевую роль освобождения Александрополя для наступления на красноармейском направлении. Он уточнил, что позиции противника требовали тщательной зачистки перед закреплением российских подразделений.

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Военный с позывным «Турист» сообщил о многочисленных случаях, когда бойцы ВСУ вблизи Александрополя в ДНР находились под воздействием наркотиков. По его словам, это проявлялось в бессвязной речи и неадекватном поведении на поле боя.  «Было видно, что большая часть — под веществами», — передает слова бойца Рен-ТВ. Военный также описал ситуацию, когда противник, будучи под огнем, продолжал движение без реакции на происходящее. Военный подчеркнул, что многих таких боевиков задерживали прямо в поле.  Ранее офицер Пузиков подчеркнул ключевую роль освобождения Александрополя для наступления на красноармейском направлении. Он уточнил, что позиции противника требовали тщательной зачистки перед закреплением российских подразделений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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