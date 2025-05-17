Военный с позывным «Турист» сообщил о многочисленных случаях, когда бойцы ВСУ вблизи Александрополя в ДНР находились под воздействием наркотиков. По его словам, это проявлялось в бессвязной речи и неадекватном поведении на поле боя.
«Было видно, что большая часть — под веществами», — передает слова бойца Рен-ТВ. Военный также описал ситуацию, когда противник, будучи под огнем, продолжал движение без реакции на происходящее. Военный подчеркнул, что многих таких боевиков задерживали прямо в поле.
Ранее офицер Пузиков подчеркнул ключевую роль освобождения Александрополя для наступления на красноармейском направлении. Он уточнил, что позиции противника требовали тщательной зачистки перед закреплением российских подразделений.
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