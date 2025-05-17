Рубио: Трамп торопится провести встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил желание как можно скорее провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, однако окончательные детали по месту и времени переговоров пока не определены. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Президент уже сделал это предложение публично. Механика организации такой встречи потребует небольшой работы. Поэтому я не могу сказать, что [именно] планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать. Он хочет сделать это как можно скорее. Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это», — передает слова госсекретаря ТАСС. Также Рубио добавил, что в настоящее время основная задача заключается в координации всех участников для согласования времени, места проведения встречи и теме разговора лидеров.
В настоящее время ведется подготовка к телефонному разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом ранее рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Национальная служба новостей».
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