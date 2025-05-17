Орбан призвал НАТО остановить дезинформацию из Украины

Венгрия считает неприемлемыми клеветнические действия украинских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране.
«Я считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. Это неприемлемо. Необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила», — заявил Орбан в эфире телеканала TV2. Он также заявил, что ситуация, при которой Киев, стремящийся вступить в ЕС, не идет на сближение с Будапештом, выступающим против его членства, а вместо этого пытается дискредитировать Венгрию, является беспрецедентной.
Ранее Орбан заявлял, что украинские спецслужбы организовали шпионский скандал в Венгрии в попытке сорвать проведение референдума по вопросу членства Украины в Евросоюзе. Он отметил, что аналогичные попытки давления могут быть продолжены, однако венгерские спецслужбы к этому готовы и референдум все равно состоится.
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