Украинские спецслужбы организовали шпионский скандал в Венгрии в попытке сорвать проведение референдума по вопросу членства Украины в Евросоюзе. Об этом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.
«Закончилось заседание Совета обороны, которое я созвал в связи с беспрецедентной атакой спецслужб на Венгрию, совершенной в последние дни. Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу ее членства в ЕС», — заявил Орбан в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией в РФ). Он также отметил, что аналогичные попытки давления могут быть продолжены, однако венгерские спецслужбы к этому готовы и референдум все равно состоится.
Обострение отношений между Венгрией и Украиной началось после заявлений СБУ о выявлении агентурной сети венгерской разведки в Закарпатье, что привело к взаимной высылке дипломатов и отмене двусторонних встреч. Венгерские власти связывают эти события с попытками давления на Будапешт из-за его позиции по поставкам оружия Украине и вопросам евроинтеграции.
Ранее Орбан ни раз выступал против интеграции Украины в Евросоюз. Он также подчеркнул, что Словакия разделяет мнение о том, что членство страны в ЕС является «экономическим самоубийством», передает RT. По его словам, это даже может привести к затяжной войне в Европе.
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