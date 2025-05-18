Появились погибшие после столкновения корабля с мостом в Нью-Йорке

Два человека погибли и девятнадцать получили ранения в результате столкновения мексиканского военно-морского учебного корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC со ссылкой на заявление мэра города Эрика Адамса и местные власти.
«Пострадали девятнадцать человек, двое из них остаются в критическом состоянии. Еще двое, к сожалению, скончались от полученных травм», — сообщил мэр Нью-Йорка на пресс-конференции. Его слова передают журналисты.
Власти уточнили, что после происшествия водолазы исследовали воду у места столкновения в качестве меры предосторожности. Полиция проводит проверку других людей, которые могли находиться на судне или пострадать в результате аварии. Судно следовало в море, когда произошла поломка и последующее столкновение. По данным NBC, расследование причин инцидента продолжается, а соответствующие службы оказывают помощь пострадавшим и их семьям.
Парусное судно ВМС Мексики, на борту которого находились 277 человек, столкнулось с Бруклинским мостом во время праздничного визита в Нью-Йорк, приуроченного ко Дню независимости Мексики. В результате происшествия одна из мачт обрушилась на палубу, что привело к тяжелым травмам у членов экипажа. Судно должно было принять участие в международном параде парусных кораблей, посвященном 250-летию образования США.
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