Уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за последние сутки поднялся на 36 сантиметров и вплотную приблизился к критической отметке. До опасного уровня осталось всего 16 сантиметров. Такие данные передает сервис по отслеживанию паводка в Тюменской области.
«Гидропост Ишим — Викулово: текущий уровень воды составляет 984 сантиметров. Изменение за сутки — 36 сантиметра», — передает данные сервис. Критическая отметка — 1000 сантиметров.
В некоторых населенных пунктах Тюменской области отмечается снижение уровня воды. Сервис предоставил следующие данные:
- в Ишиме река Ишим -7 (871 см) критическая отметка — 850;
- в Абатском река Ишим -5 (1101 см) критическая отметка — 960;
- в Ялуторовске река Тобол -3 (510 см) критическая отметка — 850;
- в Тобольске река Иртыш +2 (674 см) критическая отметка — 853;
- в Ильинке река Ишим -2 (782 см) критическая отметка — 800
- Тура в Тюмени +3 (633) критическая отметка — 850.
Ранее URA.RU сообщало что пик паводка в реке Ишим в Викуловском районе ожидается до 18 мая. В регионе из-за обострения паводковой ситуации режим ЧС расширен до 17 населенных пунктов, включая деревни Юрга и Черемшанка Абатского района.
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