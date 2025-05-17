17 мая 2025
16 мая 2025

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово приближается к критической отметки. Инфографика

До критической отметки уровня реки Ишим в селе Викулово остается 16 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень реки Ишим в селе Викулово достиг отметки 984 сантиметров (архивное фото)
Уровень реки Ишим в селе Викулово достиг отметки 984 сантиметров (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за последние сутки поднялся на 36 сантиметров и вплотную приблизился к критической отметке. До опасного уровня осталось всего 16 сантиметров. Такие данные передает сервис по отслеживанию паводка в Тюменской области.

«Гидропост Ишим — Викулово: текущий уровень воды составляет 984 сантиметров. Изменение за сутки — 36 сантиметра», — передает данные сервис. Критическая отметка — 1000 сантиметров.

В некоторых населенных пунктах Тюменской области отмечается снижение уровня воды. Сервис предоставил следующие данные:

  • в Ишиме река Ишим -7 (871 см) критическая отметка — 850;
  • в Абатском река Ишим -5 (1101 см) критическая отметка — 960;
  • в Ялуторовске река Тобол -3 (510 см) критическая отметка — 850;
  • в Тобольске река Иртыш +2 (674 см) критическая отметка — 853;
  • в Ильинке река Ишим -2 (782 см) критическая отметка — 800
  • Тура в Тюмени +3 (633) критическая отметка — 850.
Уровень воды на реках Тюменской области
Уровень воды на реках Тюменской области
Фото:

Ранее URA.RU сообщало что пик паводка в реке Ишим в Викуловском районе ожидается до 18 мая. В регионе из-за обострения паводковой ситуации режим ЧС расширен до 17 населенных пунктов, включая деревни Юрга и Черемшанка Абатского района.

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Уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за последние сутки поднялся на 36 сантиметров и вплотную приблизился к критической отметке. До опасного уровня осталось всего 16 сантиметров. Такие данные передает сервис по отслеживанию паводка в Тюменской области. «Гидропост Ишим — Викулово: текущий уровень воды составляет 984 сантиметров. Изменение за сутки — 36 сантиметра», — передает данные сервис. Критическая отметка — 1000 сантиметров. В некоторых населенных пунктах Тюменской области отмечается снижение уровня воды. Сервис предоставил следующие данные: Ранее URA.RU сообщало что пик паводка в реке Ишим в Викуловском районе ожидается до 18 мая. В регионе из-за обострения паводковой ситуации режим ЧС расширен до 17 населенных пунктов, включая деревни Юрга и Черемшанка Абатского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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