Нейросеть переодела тюменских чиновников в пионерскую форму

Ровно 103 года назад в СССР была образована пионерская организация. Войти в нее мог любой советский ребенок — многие позже занимали высокие посты в советской, а потом и российской власти. Среди нынешних тюменских чиновников много молодых людей, но есть и те, кто успел застать пионерию — по случаю праздника, мы попросили нейросеть омолодить их и нарядить в культовые красные галстуки, чтобы ненадолго вернуть в пионерское детство.
Губернатора Тюменской области Александра Моора нейросеть увидела старшим пионервожатым. Пионер, занимавший эту должность, должен был организовывать работу других лагерных вожатых, планировать и проводить мероприятия, внимательно следить за соблюдением дневного распорядка.
Вице-губернатор Ольга Кузнечевских курирует работу социального блока области, в том числе следит за работой департамента здравоохранения. Нейросеть увидела ее тренирующей навык перевязки в медпункте.
Замгубернатора Павел Белявский, ответственный за внутреннюю политику, изображен за шахматами. Игра была популярна среди пионеров, поскольку тренировала интеллект и развивала стратегическое мышление
Замгубернатора и глава регионального департамента АПК Владимир Чейметов, по решению нейросети, отвечал бы за пионерские походы. В правительстве он курирует в том числе работу департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, поэтому на практике объяснял бы товарищам-пионерам, как правильно вести себя в лесу.
Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов объявляет о начале и завершении заседаний регпарламента, призывает коллег-депутатов к действию. Нейросеть увидела его пионером-горнистом, отвечающим за своевременный сбор отряда.
Главный коммунист Тюменской области, секретарь обкома КПРФ Тамара Казанцева, по мнению нейросети, была бы неразлучна с трудами вождя пролетариата Владимира Ленина.
Глава Тюмени Максим Афанасьев внимательно следит за всеми городскими событиями. Нейросеть изобразила его начинающим день с прочтения свежих новостей в «Пионерской правде».
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