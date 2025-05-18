18 мая 2025
17 мая 2025

Нейросеть переодела тюменских чиновников в пионерскую форму

Нейросеть показала тюменских топ-чиновников пионерами
© Служба новостей «URA.RU»
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Пионерскую организацию создали 19 мая 1922 года
Пионерскую организацию создали 19 мая 1922 года Фото:

Ровно 103 года назад в СССР была образована пионерская организация. Войти в нее мог любой советский ребенок — многие позже занимали высокие посты в советской, а потом и российской власти. Среди нынешних тюменских чиновников много молодых людей, но есть и те, кто успел застать пионерию — по случаю праздника, мы попросили нейросеть омолодить их и нарядить в культовые красные галстуки, чтобы ненадолго вернуть в пионерское детство.

Губернатора Тюменской области Александра Моора нейросеть увидела старшим пионервожатым. Пионер, занимавший эту должность, должен был организовывать работу других лагерных вожатых, планировать и проводить мероприятия, внимательно следить за соблюдением дневного распорядка.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в образе старшего пионервожатого
Губернатор Тюменской области Александр Моор в образе старшего пионервожатого
Фото:

Вице-губернатор Ольга Кузнечевских курирует работу социального блока области, в том числе следит за работой департамента здравоохранения. Нейросеть увидела ее тренирующей навык перевязки в медпункте.

Замгубернатора Павел Белявский, ответственный за внутреннюю политику, изображен за шахматами. Игра была популярна среди пионеров, поскольку тренировала интеллект и развивала стратегическое мышление

Замгубернатора и глава регионального департамента АПК Владимир Чейметов, по решению нейросети, отвечал бы за пионерские походы. В правительстве он курирует в том числе работу департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, поэтому на практике объяснял бы товарищам-пионерам, как правильно вести себя в лесу.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов объявляет о начале и завершении заседаний регпарламента, призывает коллег-депутатов к действию. Нейросеть увидела его пионером-горнистом, отвечающим за своевременный сбор отряда.

Главный коммунист Тюменской области, секретарь обкома КПРФ Тамара Казанцева, по мнению нейросети, была бы неразлучна с трудами вождя пролетариата Владимира Ленина.

Глава Тюмени Максим Афанасьев внимательно следит за всеми городскими событиями. Нейросеть изобразила его начинающим день с прочтения свежих новостей в «Пионерской правде».

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Ровно 103 года назад в СССР была образована пионерская организация. Войти в нее мог любой советский ребенок — многие позже занимали высокие посты в советской, а потом и российской власти. Среди нынешних тюменских чиновников много молодых людей, но есть и те, кто успел застать пионерию — по случаю праздника, мы попросили нейросеть омолодить их и нарядить в культовые красные галстуки, чтобы ненадолго вернуть в пионерское детство. Губернатора Тюменской области Александра Моора нейросеть увидела старшим пионервожатым. Пионер, занимавший эту должность, должен был организовывать работу других лагерных вожатых, планировать и проводить мероприятия, внимательно следить за соблюдением дневного распорядка. Вице-губернатор Ольга Кузнечевских курирует работу социального блока области, в том числе следит за работой департамента здравоохранения. Нейросеть увидела ее тренирующей навык перевязки в медпункте. Замгубернатора Павел Белявский, ответственный за внутреннюю политику, изображен за шахматами. Игра была популярна среди пионеров, поскольку тренировала интеллект и развивала стратегическое мышление Замгубернатора и глава регионального департамента АПК Владимир Чейметов, по решению нейросети, отвечал бы за пионерские походы. В правительстве он курирует в том числе работу департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, поэтому на практике объяснял бы товарищам-пионерам, как правильно вести себя в лесу. Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов объявляет о начале и завершении заседаний регпарламента, призывает коллег-депутатов к действию. Нейросеть увидела его пионером-горнистом, отвечающим за своевременный сбор отряда. Главный коммунист Тюменской области, секретарь обкома КПРФ Тамара Казанцева, по мнению нейросети, была бы неразлучна с трудами вождя пролетариата Владимира Ленина. Глава Тюмени Максим Афанасьев внимательно следит за всеми городскими событиями. Нейросеть изобразила его начинающим день с прочтения свежих новостей в «Пионерской правде».
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