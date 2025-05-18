18 мая 2025

В модном ресторане Екатеринбурга обнаружили опасную бактерию

В продукции екатеринбургского кафе «Мидийное место» нашли кишечную палочку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Устричная ферма. Екатеринбург, морепродукты, устрицы
Кишечная палочка найдена в партии устриц Фото:

Санврачи обнаружили кишечную палочку в продукции екатеринбургского ресторана «Мидийное место», где массово отравились горожане. Об этом заявил представитель Роспотребнадзора в суде, где решается вопрос о временном закрытии заведения, передает корреспондент URA.RU.

«Было организовано эпидемиологическое расследование. На момент 12 мая у нас вышло несколько исследований. В партии устриц нашли кишечную палочку. У двоих сотрудников (официант и администратор) обнаружили стафилококк», — сказал сотрудник РПН.

Санврачи установили: в помещениях ресторана не проводится уборка, документация ХАССП недостаточно разработана, на инвентаре нет маркировки, нарушено товарное соседство овощей с другими продуктами. Партия устриц была плохого качества. Поставщика уже сменили.

Адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы заведения, заявил, что жалобы поступили от девятерых горожан. Руководство кафе извинилось перед каждым и выплатило компенсацию. Претензий больше нет.

«Прошу с учетом устранения всех нарушений, признания вины, ограничиться штрафом, а не закрывать ресторан. Заведение готово сотрудничать с Роспотребнадзором. Принято решение о замене поставщика устриц. Надеемся, что это даст возможность для дальнейшей работы заведения», — сказал Краснов.

О массовых отравлениях после посещения заведения стало известно 8 мая. Минимум семь человек сообщили, что отравились, поев устрицы в начале мая. После этого в ресторане прошла проверка Роспотребнадзора. 10 мая представители «Мидийного места» заявили о временном закрытии. После проведенных анализов были выявлены: недостаточная разработка документов ХАССП, ненадлежащая уборка подсобных помещений, маркировка инвентаря и нарушение товарного соседства овощей с другими продуктам, по решению суда заведение закрыли на 30 суток.

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Санврачи обнаружили кишечную палочку в продукции екатеринбургского ресторана «Мидийное место», где массово отравились горожане. Об этом заявил представитель Роспотребнадзора в суде, где решается вопрос о временном закрытии заведения, передает корреспондент URA.RU. «Было организовано эпидемиологическое расследование. На момент 12 мая у нас вышло несколько исследований. В партии устриц нашли кишечную палочку. У двоих сотрудников (официант и администратор) обнаружили стафилококк», — сказал сотрудник РПН. Санврачи установили: в помещениях ресторана не проводится уборка, документация ХАССП недостаточно разработана, на инвентаре нет маркировки, нарушено товарное соседство овощей с другими продуктами. Партия устриц была плохого качества. Поставщика уже сменили. Адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы заведения, заявил, что жалобы поступили от девятерых горожан. Руководство кафе извинилось перед каждым и выплатило компенсацию. Претензий больше нет. «Прошу с учетом устранения всех нарушений, признания вины, ограничиться штрафом, а не закрывать ресторан. Заведение готово сотрудничать с Роспотребнадзором. Принято решение о замене поставщика устриц. Надеемся, что это даст возможность для дальнейшей работы заведения», — сказал Краснов. О массовых отравлениях после посещения заведения стало известно 8 мая. Минимум семь человек сообщили, что отравились, поев устрицы в начале мая. После этого в ресторане прошла проверка Роспотребнадзора. 10 мая представители «Мидийного места» заявили о временном закрытии. После проведенных анализов были выявлены: недостаточная разработка документов ХАССП, ненадлежащая уборка подсобных помещений, маркировка инвентаря и нарушение товарного соседства овощей с другими продуктам, по решению суда заведение закрыли на 30 суток.
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