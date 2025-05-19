«Крик души»: громкое дело сироты вскрыло банду гопников-подростков в Каменске-Уральском

Гопники-подростки выбивают долги со сверстников в Каменске-Уральском

19 мая 2025 в 13:21 Размер текста - 17 +

В Каменске-Уральском орудует группа гопников-подростков, которые выбивают долги Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском семеро парней избили сироту из-за прически В Каменске-Уральском (Свердловская область) существует объединение юношей, которые за деньги выбивают долги. Парни принимают заказы в telegram-канале, в котором также якобы публикуют видео издевательств над своими жертвами. Информация вскрылась во время судебного разбирательства по громкому делу о жестоком избиении сироты Геннадия, сказал URA.RU его юрист Сергей Барсуков. Нападение на 15-летнего Геннадия произошло в феврале 2024 года. Его подкараулили у торгового центра и избили из-за длинных волос до плеч. Один из нападавших угрожал ему пистолетом (оказался игрушечным). Школьник попал в больницу с переломом костей носа. История вызвала широкий общественный резонанс, следователи возбудили уголовное дело. Силовики задержали троих подозреваемых — ими оказались подростки. Позже в деле появился второй эпизод. Как выяснили правоохранители, после нападения на Геннадия хулиганы избили его друга и вымогали у него деньги. Потерпевший не сразу обратился в Следственный комитет, боясь за свою жизнь. Фигурантам вменили статьи о хулиганстве и вымогательстве, дело ушло в Красногорский райсуд. Гопники, по словам Барсукова, нападают на неформалов Фото: Илья Московец © URA.RU По словам Барсукова, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что Геннадия избили, приняв его за неформала, конкретнее — за члена ЧВК «Редан» (участники движения любят аниме, носят черную одежду с изображением 12-лапого паука — прим. ред.). «Один из гопников сообщил своим приятелям, что 25 февраля [2024-го] в торговом центре „Магнит Экстра“ будет сборище длинноволосых, и нужно прийти и избить их. В назначенное время они пришли и решили отловить неформалов. Но Геннадий ни к какой субкультуре себя не относит», — рассказал юрист. Он уверяет, что в городе существует целое сообщество гопников, которые развязали войну неформалам. «Один из свидетелей по уголовному делу дал показания, что эти гопники создал канал в Telegram, в котором выкладывают избиения нефоров. То есть мой доверитель — не единственный потерпевший. Большинство избитых просто не стали обращаться в полицию. При этом среди этих гопников есть и самые настоящие авторитеты — это 5-7 несовершеннолетних, которые известны большинству подростков в городе. Лидеры субкультуры в telegram-канале пишут: „Если у вас есть проблемы, если вам кто-то должен денег, сообщайте, мы приедем и решим ваши вопросы“. Они не скупятся, вызывают такси, приезжают по ночам и вышибают деньги», — описывает обстановку в городе Барсуков. Прибиваясь к субкультуре гопников, подросток рискует попасть в неприятности Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Юрист считает, что число гопников в городе становится больше. По его мнению, это происходит из-за родителей, которые не занимаются с детьми. «Как юрист и гражданин своей страны хочу обратиться к родителям не только Каменского района, но и других городов. Если вы заметили, что ваш ребенок стал иначе одеваться, допоздна гулять, агрессивнее себя вести, стоит задуматься. Нужно провести профилактическую беседу, посмотреть его гаджеты, узнать, как у него дела. В этом нет ничего зазорного, вы оградите ребенка от плохих дел. Подростки легко поддаются влиянию извне, они могут прибиться к различным субкультурам, натворить дел и попасть под суд. Нужно уделять больше времени ребенку. Конечно, многие родители ссылаются на занятость, работу, но что происходит с их детьми? Нужно уберегать ребенка от негатива, предостерегать, чтобы он не стал участником административных правонарушений или фигурантом уголовных дел», — заявил Барсуков. Он с доверителем предъявил обидчикам гражданский иск на десять миллионов рублей. Деньги будут выплачивать родители подсудимых. Барсуков считает, что они могли избежать этого, если бы вовремя включились в жизнь своих детей. «Просто крик души, дорогие родители! Занимайтесь своими детьми, у нас непонятная ситуация с этими молодежными субкультурами. Сегодня ЧВК „Редан“, завтра гопники, потом еще кто-то. Все в ваших руках. Если папа и мама будут с ребенком, то уровень подростковой преступности снизится», — заключил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) существует объединение юношей, которые за деньги выбивают долги. Парни принимают заказы в telegram-канале, в котором также якобы публикуют видео издевательств над своими жертвами. Информация вскрылась во время судебного разбирательства по громкому делу о жестоком избиении сироты Геннадия, сказал URA.RU его юрист Сергей Барсуков. Нападение на 15-летнего Геннадия произошло в феврале 2024 года. Его подкараулили у торгового центра и избили из-за длинных волос до плеч. Один из нападавших угрожал ему пистолетом (оказался игрушечным). Школьник попал в больницу с переломом костей носа. История вызвала широкий общественный резонанс, следователи возбудили уголовное дело. Силовики задержали троих подозреваемых — ими оказались подростки. Позже в деле появился второй эпизод. Как выяснили правоохранители, после нападения на Геннадия хулиганы избили его друга и вымогали у него деньги. Потерпевший не сразу обратился в Следственный комитет, боясь за свою жизнь. Фигурантам вменили статьи о хулиганстве и вымогательстве, дело ушло в Красногорский райсуд. По словам Барсукова, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что Геннадия избили, приняв его за неформала, конкретнее — за члена ЧВК «Редан» (участники движения любят аниме, носят черную одежду с изображением 12-лапого паука — прим. ред.). «Один из гопников сообщил своим приятелям, что 25 февраля [2024-го] в торговом центре „Магнит Экстра“ будет сборище длинноволосых, и нужно прийти и избить их. В назначенное время они пришли и решили отловить неформалов. Но Геннадий ни к какой субкультуре себя не относит», — рассказал юрист. Он уверяет, что в городе существует целое сообщество гопников, которые развязали войну неформалам. «Один из свидетелей по уголовному делу дал показания, что эти гопники создал канал в Telegram, в котором выкладывают избиения нефоров. То есть мой доверитель — не единственный потерпевший. Большинство избитых просто не стали обращаться в полицию. При этом среди этих гопников есть и самые настоящие авторитеты — это 5-7 несовершеннолетних, которые известны большинству подростков в городе. Лидеры субкультуры в telegram-канале пишут: „Если у вас есть проблемы, если вам кто-то должен денег, сообщайте, мы приедем и решим ваши вопросы“. Они не скупятся, вызывают такси, приезжают по ночам и вышибают деньги», — описывает обстановку в городе Барсуков. Юрист считает, что число гопников в городе становится больше. По его мнению, это происходит из-за родителей, которые не занимаются с детьми. «Как юрист и гражданин своей страны хочу обратиться к родителям не только Каменского района, но и других городов. Если вы заметили, что ваш ребенок стал иначе одеваться, допоздна гулять, агрессивнее себя вести, стоит задуматься. Нужно провести профилактическую беседу, посмотреть его гаджеты, узнать, как у него дела. В этом нет ничего зазорного, вы оградите ребенка от плохих дел. Подростки легко поддаются влиянию извне, они могут прибиться к различным субкультурам, натворить дел и попасть под суд. Нужно уделять больше времени ребенку. Конечно, многие родители ссылаются на занятость, работу, но что происходит с их детьми? Нужно уберегать ребенка от негатива, предостерегать, чтобы он не стал участником административных правонарушений или фигурантом уголовных дел», — заявил Барсуков. Он с доверителем предъявил обидчикам гражданский иск на десять миллионов рублей. Деньги будут выплачивать родители подсудимых. Барсуков считает, что они могли избежать этого, если бы вовремя включились в жизнь своих детей. «Просто крик души, дорогие родители! Занимайтесь своими детьми, у нас непонятная ситуация с этими молодежными субкультурами. Сегодня ЧВК „Редан“, завтра гопники, потом еще кто-то. Все в ваших руках. Если папа и мама будут с ребенком, то уровень подростковой преступности снизится», — заключил он.