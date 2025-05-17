«Впечатления самые восторженные»: как Нижневартовск встретил «Эщелон Победы»

В Нижневартовск (ХМАО) 18 мая приехал уникальный ретропоезд «Эшелон Победы». Посетители поделились восторженными отзывами, а многие приехали из соседних городов, чтобы увидеть состав. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«Впечатления самые восторженные. Молодцы ребята, которые организовали этот поезд. Тяжело досталась победа», — поделился пожилой вартовчанин впечатлениями о ретропоезде. Сообщение опубликовано в telegram-канале мэрии города.
Югорчане приезжали семьями, чтобы увидеть «Эшелон Победы». Здесь и гости из Лангепаса и Излучинска. Все оставили только положительные отзывы о мероприятии. Особенно посетителей впечатлило представленное вооружение и медицинский вагон.
Ретропоезд уже побывал в Сургуте. Там его посетили 48 тысяч человек. Завтра его прибытия ожидают жители Когалыма.
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