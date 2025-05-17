17 мая 2025
16 мая 2025

«Впечатления самые восторженные»: как Нижневартовск встретил «Эщелон Победы»

Жители Нижневартовска остались в восторге от знакомства с «Эшелоном Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Далее состав отправился в Когалым
Далее состав отправился в Когалым Фото:

В Нижневартовск (ХМАО) 18 мая приехал уникальный ретропоезд «Эшелон Победы». Посетители поделились восторженными отзывами, а многие приехали из соседних городов, чтобы увидеть состав. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«Впечатления самые восторженные. Молодцы ребята, которые организовали этот поезд. Тяжело досталась победа», — поделился пожилой вартовчанин впечатлениями о ретропоезде. Сообщение опубликовано в telegram-канале мэрии города.

Югорчане приезжали семьями, чтобы увидеть «Эшелон Победы». Здесь и гости из Лангепаса и Излучинска. Все оставили только положительные отзывы о мероприятии. Особенно посетителей впечатлило представленное вооружение и медицинский вагон.

Ретропоезд уже побывал в  Сургуте. Там его посетили 48 тысяч человек. Завтра его прибытия ожидают жители Когалыма.

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В Нижневартовск (ХМАО) 18 мая приехал уникальный ретропоезд «Эшелон Победы». Посетители поделились восторженными отзывами, а многие приехали из соседних городов, чтобы увидеть состав. Об этом власти города сообщили в соцсети. «Впечатления самые восторженные. Молодцы ребята, которые организовали этот поезд. Тяжело досталась победа», — поделился пожилой вартовчанин впечатлениями о ретропоезде. Сообщение опубликовано в telegram-канале мэрии города. Югорчане приезжали семьями, чтобы увидеть «Эшелон Победы». Здесь и гости из Лангепаса и Излучинска. Все оставили только положительные отзывы о мероприятии. Особенно посетителей впечатлило представленное вооружение и медицинский вагон. Ретропоезд уже побывал в  Сургуте. Там его посетили 48 тысяч человек. Завтра его прибытия ожидают жители Когалыма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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