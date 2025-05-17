17 мая 2025

В селе Викулово уровень воды в реке Ишим достиг критической отметки

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Критической отметки в Викулово река Ишим достигла вечером 18 мая
Критической отметки в Викулово река Ишим достигла вечером 18 мая Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В селе Викулово (Тюменская область) уровень воды в реке Ишим 18 мая в 20:00 достиг отметки «опасного явления». По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, вода поднялась до 1000 сантиметров над нулем поста.

«Уровень воды в реке Ишим у села Викулово достиг критериев опасного явления «половодье» 18 мая 2025 года. Уровень воды на 20 часов местного времени составил 1000 сантиметров над нулем поста», — сообщается на сайте управления.

Синоптики отметили, что подъем воды продолжается. Еще на утром 18 мая до критической отметки оставалось 16 сантиметров. Максимальный уровень ожидается здесь в интервале 1000 — 1090 см над нулем поста.

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В селе Викулово (Тюменская область) уровень воды в реке Ишим 18 мая в 20:00 достиг отметки «опасного явления». По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, вода поднялась до 1000 сантиметров над нулем поста. «Уровень воды в реке Ишим у села Викулово достиг критериев опасного явления «половодье» 18 мая 2025 года. Уровень воды на 20 часов местного времени составил 1000 сантиметров над нулем поста», — сообщается на сайте управления. Синоптики отметили, что подъем воды продолжается. Еще на утром 18 мая до критической отметки оставалось 16 сантиметров. Максимальный уровень ожидается здесь в интервале 1000 — 1090 см над нулем поста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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