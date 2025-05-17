В селе Викулово уровень воды в реке Ишим достиг критической отметки

В селе Викулово (Тюменская область) уровень воды в реке Ишим 18 мая в 20:00 достиг отметки «опасного явления». По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, вода поднялась до 1000 сантиметров над нулем поста.
«Уровень воды в реке Ишим у села Викулово достиг критериев опасного явления «половодье» 18 мая 2025 года. Уровень воды на 20 часов местного времени составил 1000 сантиметров над нулем поста», — сообщается на сайте управления.
Синоптики отметили, что подъем воды продолжается. Еще на утром 18 мая до критической отметки оставалось 16 сантиметров. Максимальный уровень ожидается здесь в интервале 1000 — 1090 см над нулем поста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!