Депутаты предложили изменить расчет пособия для семей с детьми-инвалидами

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов (КПРФ) выступил с предложением не учитывать пособие на детей с инвалидностью при расчете совокупного дохода семьи для назначения единого пособия. По его мнению, пенсия по инвалидности не должна рассматриваться как обычный доход, поскольку она предназначена для покрытия дополнительных расходов, связанных с уходом и лечением ребенка.
«Необходимо пересмотреть механизм расчёта пособий, чтобы он учитывал, что пенсия ребёнка-инвалида не является доходом в классическом понимании», — сказал Гаврилов РИА Новости. В настоящее время при подаче документов на единое пособие учитываются все виды пенсий, в том числе и те, что выплачиваются детям-инвалидам. Это приводит к снижению шансов на получение дополнительной поддержки, так как совокупный доход семьи формально увеличивается. Гаврилов отмечает, что подобная ситуация вынуждает родителей вести «двойную бухгалтерию» и сталкиваться с бюрократическими трудностями.
Депутат подчеркивает, что пенсия по инвалидности полностью расходуется на жизненно необходимые товары и услуги: лекарства, витамины, средства ухода. Часто эти траты превышают размер самой пенсии и не компенсируются государством в полном объеме. Таким образом, включение данной выплаты в общий доход семьи искажает реальное положение родителей и детей, нуждающихся в особой поддержке. Предлагаемые изменения не затрагивают основы пенсионной системы, а лишь призваны устранить несоответствие между целями государственной поддержки и ее фактической реализацией.
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