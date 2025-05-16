Из оренбургского правительства уволилась пиарщица Паслера - на фоне слухов про Екатеринбург

Пост замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области покинула Инна Аверкова, как раз отвечавшая за пиар Дениса Паслера, когда тот был губернатором. После назначения его на должность врио главы Свердловской области Аверковой прочили переезд вслед за ним в Екатеринбург, однако, по данным URA.RU, такой сценарий не рассматривается.
«Я 12 лет работала в правительстве Оренбуржья... За это время значительно поменялись формы и форматы работы, инструменты. Мы были первопроходцами во внедрении современных цифровых инструментов и систем обратной связи, таких как инцидент-менеджмент, например. Сегодня пресс-служба работает качественно и эффективно, а информационные ресурсы правительства — одни из самых масштабных по количеству аудитории», — цитирует Аверкову портал Урал56.ру.
Как ранее сообщало агентство, Аверкова была в числе претендентов на пост главы свердловского департамента информационной политики, который стал вакантным после отставки Юлии Хусаиновой. Однако, по сведениям URA.RU, в Свердловской области Аверкову не ждут.
Денис Паслер стал врио свердловского губернатора 26 марта. С собой в Екатеринбург из он уже перевез «социального» замгубернатора-министра здравоохранения Татьяну Савинову и оренбургского экс-замгубернатора-министра экономики Игната Петухова, назначение которого в свердловское правительство ожидается в ближайшее время.
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