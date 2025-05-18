Появилось видео смертельного номера акробатки в цирке Магнитогорска

Появились кадры смертельного падения 22-летней участницы акробатического шоу «FOX» Виктории Баландиной в цирке Магнитогорска (Челябинская область). Судя по кадрам, девушка упала с «Колеса смерти», не удержав равновесие.
На кадрах видно, что девушка запрыгивает в колесо. Но менее, чем через половину оборота, она теряет равновесие и выпадает из аппарата. Падение приходится на голову и шею. Прибежавшие на помощь сотрудники ничем не могли ей помочь.
Инцидент произошел 17 мая во время репетиции. Сейчас в нем разбираются следователи. Установлено, что номер девушка выполняла без страховки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура следит за ходом расследования.
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