18 мая 2025

Появилось видео смертельного номера акробатки в цирке Магнитогорска

Смертельный трюк в цирке Магнитогорска попал на камеру наблюдения
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент попал на камеру видеонаблюдения
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения Фото:

Появились кадры смертельного падения 22-летней участницы акробатического шоу «FOX» Виктории Баландиной в цирке Магнитогорска (Челябинская область). Судя по кадрам, девушка упала с «Колеса смерти», не удержав равновесие.

На кадрах видно, что девушка запрыгивает в колесо. Но менее, чем через половину оборота, она теряет равновесие и выпадает из аппарата. Падение приходится на голову и шею. Прибежавшие на помощь сотрудники ничем не могли ей помочь.

Инцидент произошел 17 мая во время репетиции. Сейчас в нем разбираются следователи. Установлено, что номер девушка выполняла без страховки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура следит за ходом расследования.

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Появились кадры смертельного падения 22-летней участницы акробатического шоу «FOX» Виктории Баландиной в цирке Магнитогорска (Челябинская область). Судя по кадрам, девушка упала с «Колеса смерти», не удержав равновесие. На кадрах видно, что девушка запрыгивает в колесо. Но менее, чем через половину оборота, она теряет равновесие и выпадает из аппарата. Падение приходится на голову и шею. Прибежавшие на помощь сотрудники ничем не могли ей помочь. Инцидент произошел 17 мая во время репетиции. Сейчас в нем разбираются следователи. Установлено, что номер девушка выполняла без страховки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура следит за ходом расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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