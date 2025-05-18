18 мая 2025
17 мая 2025

Челябинка погибла, выполняя трюк «Колесо смерти». Фото

Виктория Баландина из Челябинска погибла в магнитогорском цирке
© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия разыгралась на манеже цирка
Трагедия разыгралась на манеже цирка Фото:

В Магнитогорском государственном цирке во время репетиции погибла 22-летняя Виктория Баландина из Челябинска. Девушка упала с опасного аттракциона «Колесо смелости» (также известного как «Колесо смерти») и получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил telegram-канал «Цирковые».

«Трагедия произошла 17 мая в ходе подготовки гастролей цирка-шапито „Виват“ в Абхазию. „Колесо смерти“ было установлено для фотофиксации перед таможенным оформлением. Виктория Баландина не являлась сотрудницей цирка, но принимала участие в репетиции», — говорится в сообщении.

Виктория Баландина была кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике и входила в челябинскую группу «FOX». Сейчас выясняется, каким образом посторонний человек оказался на манеже, кто допустил девушку к работе с опасным реквизитом и были ли соблюдены требования техники безопасности.

Девушка погибла, упав с высоты
Девушка погибла, упав с высоты
Фото:

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В Магнитогорском государственном цирке во время репетиции погибла 22-летняя Виктория Баландина из Челябинска. Девушка упала с опасного аттракциона «Колесо смелости» (также известного как «Колесо смерти») и получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил telegram-канал «Цирковые». «Трагедия произошла 17 мая в ходе подготовки гастролей цирка-шапито „Виват“ в Абхазию. „Колесо смерти“ было установлено для фотофиксации перед таможенным оформлением. Виктория Баландина не являлась сотрудницей цирка, но принимала участие в репетиции», — говорится в сообщении. Виктория Баландина была кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике и входила в челябинскую группу «FOX». Сейчас выясняется, каким образом посторонний человек оказался на манеже, кто допустил девушку к работе с опасным реквизитом и были ли соблюдены требования техники безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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