В Магнитогорском государственном цирке во время репетиции погибла 22-летняя Виктория Баландина из Челябинска. Девушка упала с опасного аттракциона «Колесо смелости» (также известного как «Колесо смерти») и получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил telegram-канал «Цирковые».
«Трагедия произошла 17 мая в ходе подготовки гастролей цирка-шапито „Виват“ в Абхазию. „Колесо смерти“ было установлено для фотофиксации перед таможенным оформлением. Виктория Баландина не являлась сотрудницей цирка, но принимала участие в репетиции», — говорится в сообщении.
Виктория Баландина была кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике и входила в челябинскую группу «FOX». Сейчас выясняется, каким образом посторонний человек оказался на манеже, кто допустил девушку к работе с опасным реквизитом и были ли соблюдены требования техники безопасности.
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