Прокуратура контролирует расследование гибели гимнастки в Магнитогорске

Прокуратура взяла на контроль расследование дело о гибели участницы акробатического шоу «FOX» Виктории Баландиной в цирке Магнитогорска (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой Правобережного района Магнитогорска на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В настоящий момент следователи уже осмотрели место происшествия. По факту случившегося запрошена вся необходимая информация, допрошены лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Инцидент произошел 17 мая. Девушка залезла в «Колесо смелости» (также известного как «Колесо смерти») и во время номера упала с высоты более четырех метров. Выяснилось, что во время выступления она не была пристегнута страховкой. От полученных травм девушка скончалась.
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