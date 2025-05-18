18 мая 2025

Смерть гимнастки в Магнитогорске проверяют следователи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По делу о гибели девушки работают следователи
По делу о гибели девушки работают следователи Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) следователи выясняют обстоятельства гибели участницы акробатического шоу «FOX» Виктории Баландиной во время циркового выступления. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее. В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, запрошена необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Девушка скончалась 17 мая. Она упала с «Колеса смелости» (также известного как «Колесо смерти») и получила травмы, несовместимые с жизнью. По данным следствия, на цирковом аппарате гимнастка находилась без страховки и пассировки.

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В Магнитогорске (Челябинская область) следователи выясняют обстоятельства гибели участницы акробатического шоу «FOX» Виктории Баландиной во время циркового выступления. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее. В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, запрошена необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Девушка скончалась 17 мая. Она упала с «Колеса смелости» (также известного как «Колесо смерти») и получила травмы, несовместимые с жизнью. По данным следствия, на цирковом аппарате гимнастка находилась без страховки и пассировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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