В Магнитогорске (Челябинская область) следователи выясняют обстоятельства гибели участницы акробатического шоу «FOX» Виктории Баландиной во время циркового выступления. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее. В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, запрошена необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Девушка скончалась 17 мая. Она упала с «Колеса смелости» (также известного как «Колесо смерти») и получила травмы, несовместимые с жизнью. По данным следствия, на цирковом аппарате гимнастка находилась без страховки и пассировки.
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