В Екатеринбурге осудили радикального исламиста из Челябинска. Видео

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Суд отправил мужчину в колонию на семь лет
Суд отправил мужчину в колонию на семь лет Фото:

Центральный окружной военный суд (дислокация в Екатеринбурге) отправил в колонию сторонника радикального ислама из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, ему назначили семь лет лишения свободы.

«Суд признал виновным жителя региона в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Судебной инстанцией лицо приговорено к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права администрирования сайтов на два с половиной года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали исламиста в декабре 2024 года. Было установлено, что он размещал в сети заявления о признании практики терроризма правильной и допустимой, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности в отношении граждан России.

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Центральный окружной военный суд (дислокация в Екатеринбурге) отправил в колонию сторонника радикального ислама из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, ему назначили семь лет лишения свободы. «Суд признал виновным жителя региона в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Судебной инстанцией лицо приговорено к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права администрирования сайтов на два с половиной года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Сотрудники регионального управления ФСБ задержали исламиста в декабре 2024 года. Было установлено, что он размещал в сети заявления о признании практики терроризма правильной и допустимой, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности в отношении граждан России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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