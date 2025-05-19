Центральный окружной военный суд (дислокация в Екатеринбурге) отправил в колонию сторонника радикального ислама из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, ему назначили семь лет лишения свободы.
«Суд признал виновным жителя региона в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Судебной инстанцией лицо приговорено к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права администрирования сайтов на два с половиной года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Сотрудники регионального управления ФСБ задержали исламиста в декабре 2024 года. Было установлено, что он размещал в сети заявления о признании практики терроризма правильной и допустимой, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности в отношении граждан России.
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