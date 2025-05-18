18 мая 2025
17 мая 2025

В Нижневартовске нефтяники со скидкой выставили на продажу здание в центре

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяники выставили на продажу здание 1976 года постройки в центре Нижневартовска
Нефтяники выставили на продажу здание 1976 года постройки в центре Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлено малосемейное общежитие в центре города за 68 миллионов рублей. Здание 1976 года реализует нефтяная компания «Башнефть».

«Реализуется малосемейное общежитие, год постройки 1976, здание находится рядом с набережной, парком, цена 68 128 990 рублей», — следует из сообщения на сайте бесплатных объявлений. Недвижимость продается с 2020 года. Изначально за здание просили около 103 миллионов рублей, цена менялась уже 4 раза.

Как пояснила представитель продавца, компания избавляется от непрофильного актива: «Общежитие — непрофильный актив, поэтому его продают», — уточнила в разговоре с агентством собеседница.

Ранее URA.RU сообщало,что в Нефтеюганском районе продают частный мини-нефтеперерабатывающий завод за 120 миллионов рублей. Также в ХМАО на продажу выставили нефтесервисную базу на территории Западно-Сургутского месторождения. Стоимость лота, в который входят цеха, склады, заправка, оценивается в полтора миллиарда рублей. 

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В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлено малосемейное общежитие в центре города за 68 миллионов рублей. Здание 1976 года реализует нефтяная компания «Башнефть». «Реализуется малосемейное общежитие, год постройки 1976, здание находится рядом с набережной, парком, цена 68 128 990 рублей», — следует из сообщения на сайте бесплатных объявлений. Недвижимость продается с 2020 года. Изначально за здание просили около 103 миллионов рублей, цена менялась уже 4 раза. Как пояснила представитель продавца, компания избавляется от непрофильного актива: «Общежитие — непрофильный актив, поэтому его продают», — уточнила в разговоре с агентством собеседница. Ранее URA.RU сообщало,что в Нефтеюганском районе продают частный мини-нефтеперерабатывающий завод за 120 миллионов рублей. Также в ХМАО на продажу выставили нефтесервисную базу на территории Западно-Сургутского месторождения. Стоимость лота, в который входят цеха, склады, заправка, оценивается в полтора миллиарда рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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