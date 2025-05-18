В Нижневартовске нефтяники со скидкой выставили на продажу здание в центре

В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлено малосемейное общежитие в центре города за 68 миллионов рублей. Здание 1976 года реализует нефтяная компания «Башнефть».
«Реализуется малосемейное общежитие, год постройки 1976, здание находится рядом с набережной, парком, цена 68 128 990 рублей», — следует из сообщения на сайте бесплатных объявлений. Недвижимость продается с 2020 года. Изначально за здание просили около 103 миллионов рублей, цена менялась уже 4 раза.
Как пояснила представитель продавца, компания избавляется от непрофильного актива: «Общежитие — непрофильный актив, поэтому его продают», — уточнила в разговоре с агентством собеседница.
Ранее URA.RU сообщало,что в Нефтеюганском районе продают частный мини-нефтеперерабатывающий завод за 120 миллионов рублей. Также в ХМАО на продажу выставили нефтесервисную базу на территории Западно-Сургутского месторождения. Стоимость лота, в который входят цеха, склады, заправка, оценивается в полтора миллиарда рублей.
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