18 мая 2025
17 мая 2025

В ЯНАО застройщик сорвал строительство детсада за 420 млн рублей

Власти Ямала расторгли госконтракт с «Бизнес Групп» на строительство детсада
© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчику придется освободить стройплощадку
Подрядчику придется освободить стройплощадку Фото:

Власти Ямала расторгли госконтракт с ООО «Бизнес Групп», которое обязалось построить детский сад в Шурышкарах (ЯНАО) на 120 мест. Стоимость объекта – 420 млн рублей, следует из данных закупки. Конфликт между ненадежным застройщиком, ранее сорвавшим и другие важные соцпроекты в округе, и дирекцией капстроительства рассматривается в арбитражном суде.

Как следует из документации закупки, контракт окружной дирекции капитального строительства с ООО «Бизнес Групп» был расторгнут в одностороннем порядке. Компания не исполнила обязательство по проектированию и возведению в Шурышкарах детского сада на 120 мест.

Иск к подрядчику рассматривает Арбитражный суд ЯНАО. Дирекция намерена обязать подрядчика очистить стройплощадку и вернуть в бюджет 126,1 млн рублей, а также неустойку в размере 1,2 млн рублей. Спор пока не рассматривался по существу. Истец ходатайствовал о назначении судебной экспертизы и готовит дополнительные материалы.

Как следует из документации закупки, стоимость детского сада в Шурышкарах оценивалась в 420 млн 479 тысяч рублей. "Бизнес Групп" была единственным участником аукциона.

ООО «Бизнес групп» становится лидером по сорванным соцпроектам в ЯНАО. Ранее URA.RU уже сообщало, что дирекция капитального строительства ЯНАО пытается вернуть в бюджет округа полумиллиарда рублей, выделенные на центр допрофессиональной подготовки с интернатом в селе Горки (Шурышкарский район, ЯНАО) и на капремонт железнодорожного вокзала в Лабытнанги. Подрядчик «Бизнес Групп» из Воркуты не справился с обязательствами и подал иск о банкротстве.

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Власти Ямала расторгли госконтракт с ООО «Бизнес Групп», которое обязалось построить детский сад в Шурышкарах (ЯНАО) на 120 мест. Стоимость объекта – 420 млн рублей, следует из данных закупки. Конфликт между ненадежным застройщиком, ранее сорвавшим и другие важные соцпроекты в округе, и дирекцией капстроительства рассматривается в арбитражном суде. Как следует из документации закупки, контракт окружной дирекции капитального строительства с ООО «Бизнес Групп» был расторгнут в одностороннем порядке. Компания не исполнила обязательство по проектированию и возведению в Шурышкарах детского сада на 120 мест. Иск к подрядчику рассматривает Арбитражный суд ЯНАО. Дирекция намерена обязать подрядчика очистить стройплощадку и вернуть в бюджет 126,1 млн рублей, а также неустойку в размере 1,2 млн рублей. Спор пока не рассматривался по существу. Истец ходатайствовал о назначении судебной экспертизы и готовит дополнительные материалы. Как следует из документации закупки, стоимость детского сада в Шурышкарах оценивалась в 420 млн 479 тысяч рублей. "Бизнес Групп" была единственным участником аукциона. ООО «Бизнес групп» становится лидером по сорванным соцпроектам в ЯНАО. Ранее URA.RU уже сообщало, что дирекция капитального строительства ЯНАО пытается вернуть в бюджет округа полумиллиарда рублей, выделенные на центр допрофессиональной подготовки с интернатом в селе Горки (Шурышкарский район, ЯНАО) и на капремонт железнодорожного вокзала в Лабытнанги. Подрядчик «Бизнес Групп» из Воркуты не справился с обязательствами и подал иск о банкротстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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