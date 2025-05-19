«За одно можно быть спокойным»: критик оценил кандидатуру SHAMANа на «Интервидение»

Певец SHAMAN (наст. имя — Ярослав Дронов) пока не представил песню, с которой будет выступать в сентябре на конкурсе «Интервидение». А ведь это — ключевой момент. Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с URA.RU заявил, что в случае Ярослава за этот момент можно не беспокоиться: певец сам себе пишет хиты.
«Ярослав заявил, что узнал о том, что едет на конкурс совсем недавно. И только сейчас у него начнется плотная работа. Я убежден, что на всех международных конкурсах, а именно так позиционируется „Интервидение“, материал является главной составляющей.
Насколько это будет песня запоминающаяся, подходить артисту, будет ли он органичен в своем образе, материале, и насколько с ним справится вокально. Ярослав сам себе пишет, поэтому можно не переживать за тот пункт. Он знает прекрасно, на что способен, поэтому и будет писать так, чтобы максимально комфортно ему было находиться на сцене, исполняя данную композицию», — говорит Бабичев.
Однако до сих пор ничего неизвестно о том, в каком формате пройдет сам конкурс. Организаторы пока что отшучиваются и говорят, что достаточно той информации, которая есть. «Интервидение» состоится 20 сентября в Москве. Ожидается участие 20–25 стран.
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