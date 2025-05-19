Врач оценил шансы Байдена справиться с онкологией

Бывшему президенту США Джо Байдену, у которого диагностировали рак простаты, скорее всего, проведут операцию, чтобы убрать источник онкологии. После оценки врачами рисков, он пройдёт химиотерапию, что должно положителньно сказаться на шансах политика на выживание. Об этом сообщает врач-терапевт Андрей Звонков.
«Я думаю, что в ближайшее время уберут первоисточник рака, чтобы дальше не метастазировал. А потом проведут химию и перебьют все метастазы», — заявил Звонков. Его слова передает Life.ru. Фактор риска в случае экс-президента США — это его возраст, когда химия уже «убийственно вредна», но, по мнению Звонкова, за Байдена «поборются».
Президент США Дональд Трамп поддержал Джо Байдена. На своей странице в социальной сети Truth Social, он опубликовал сообщение с пожеланиями выздоровления. У 82-летнего Джо Байдена врачи выявили агрессивный рак предстательной железы с метастазами в кости. Тем не менее данная форма заболевания хорошо поддаётся гормональной терапии, что даёт надежду на успешное лечение. В настоящее время бывший президент США вместе с близкими изучает возможные варианты лечения и консультируется с медицинскими специалистами по поводу дальнейших действий.
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