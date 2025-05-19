Комику Сабурову дали две недели на то, чтобы уехать из России

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Сабурова задержали в России
Сабурова задержали в России Фото:

Известный стендап-комика и юмориста Нурлана Сабуров должен за две недели покинуть Россию и вернуться в страну в полном соответствии с миграционным законодательством. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Нурлану Сабурову дали две недели, чтобы покинуть РФ и въехать обратно по всем правилам миграционного законодательства», — пишет telegram-канал Shot. В случае, если артист не выполнит это требование, ему может грозить выдворение с последующим запретом на въезд в РФ.

Ранее комик и юморист Нурлан Сабуров был задержан на территории России в связи с несоблюдением сроков миграционного учета. Представитель артиста в беседе с журналистами отметил, что не располагает какой-либо информацией об этом происшествии.

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Известный стендап-комика и юмориста Нурлана Сабуров должен за две недели покинуть Россию и вернуться в страну в полном соответствии с миграционным законодательством. Об этом сообщают telegram-каналы. «Нурлану Сабурову дали две недели, чтобы покинуть РФ и въехать обратно по всем правилам миграционного законодательства», — пишет telegram-канал Shot. В случае, если артист не выполнит это требование, ему может грозить выдворение с последующим запретом на въезд в РФ. Ранее комик и юморист Нурлан Сабуров был задержан на территории России в связи с несоблюдением сроков миграционного учета. Представитель артиста в беседе с журналистами отметил, что не располагает какой-либо информацией об этом происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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