WSJ: Зеленский попросил Трампа уговорить Путина на три условия по переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский просил у американского лидера Дональда Трампа, чтобы тот подтолкнул российского президента Владимира Путина к принятию ряда условий по переговорам. Среди них 30-дневное прекращение огня, личные встречи и подтверждение, что без Киева переговоры проводиться не будут, заявляет газета The Wall Street Journal.
«Трамп спросил Зеленского, что ему следует обсудить с Путиным. Зеленский ответил, что Трамп должен подтолкнуть Путина к принятию 30-дневного прекращения огня, согласиться на будущую встречу [Путина и Зеленского], на которой Трамп мог бы присутствовать. И подтвердить, что США не будут принимать никаких решений по Украине без участия Киева», — сказал источник WSJ.
Российская сторона настаивает на выводе украинских войск с территорий четырех недавно присоединенных регионов, а также на прекращении поставок военной помощи Украине со стороны западных государств. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники. Кроме того, Путин также объявлял ранее требование о прекращении поставок оружия ВСУ.
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